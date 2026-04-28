บุกจับกุมหนุ่มลักลอบ นำ “นางอาย” ตระเวนให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป พกมีด ขัดขืนการจับกุม พยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เจ้าหน้าที่สนธิกำลัง จับกุมหนุ่มลักลอบ นำ “นางอาย” ตระเวนให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป ในพื้นที่กะรน อึ้งพกอาวุธมีดเพียบ แถมขัดขืน และยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่ หลังจับกุม เจ้าหน้าที่ ส่ง นางอาย ฟื้นฟูคืนสู่ธรรมชาติ


เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กะรน และฝ่ายปกครอง ร่วมทั้งนายเฉลิมพงศ์ แสงดี ส.ส.ภูเก็ต เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายหาดในพื้นที่ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภายหลังได้รับเรื่องร้องเรียน ว่า มีการลักลอบนำสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยเฉพาะ “ลิงลม” หรือ “นางอาย” มาให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพเพื่อหารายได้ จนกระทั้ง สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 1 ราย พร้อมของกลาง ลิงลม หรือนางอาย 1 ตัว ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพาย อาวุธมีด 2 เล่ม และเหล็กขูดชาร์ปปากฉลาม 1 เล่ม อีกทั้งระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม ผู้ต้องหามีพฤติกรรมขัดขืนและพยายามจะทำร้ายเจ้าหน้าที่


แต่สุดท้ายทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้ พร้อมแจ้งข้อกลางหา ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ


หลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำลิงลมของกลางส่งต่อไปยังศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงา เพื่อดูแล ฟื้นฟูสภาพ และเตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป


โดยเจ้าหน้าที่ ระบุว่า การนำสัตว์ป่าคุ้มครองมาใช้แสวงหาประโยชน์ โดยเฉพาะการนำมาให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพ ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพสัตว์ป่าอย่างรุนแรง พร้อมย้ำว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และสกัดการแสวงหาประโยชน์จากสัตว์ป่าผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชาชน หากพบเห็นการนำสัตว์ป่าคุ้มครองมาใช้ในลักษณะเชิงพาณิชย์หรือเพื่อการถ่ายภาพ สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

