ภูเก็ตรวมพลังศิลปิน จัดงาน “ยลงานศิลป์ วิถีถิ่นภูเก็ต” สะท้อนอัตลักษณ์ศิลป์ร่วมสมัย ยกระดับสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนทุนวัฒนธรรม รวมพลังศิลปิน จัดงาน “ยลงานศิลป์ วิถีถิ่นภูเก็ต” พร้อมเปิดตัวแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวและบ้านศิลปินหลักของภูเก็ต ภายใต้แนวคิด “อยู่เย็น เป็นศิลป์” สะท้อนอัตลักษณ์ศิลป์ร่วมสมัย ยกระดับสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดแถลงข่าวโครงการ “ยลงานศิลป์ วิถีถิ่นภูเก็ต สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” พร้อมเปิดตัวแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว และบ้านศิลปินหลักของจังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด “อยู่เย็น เป็นศิลป์” ถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของภูเก็ต ผ่านมุมมองทางศิลปะของคนในพื้นที่ พร้อมการรวมพลังของศิลปินหลากหลายแขนง นำเสนอผลงานที่สะท้อนทั้งอัตลักษณ์ท้องถิ่นและประเด็นร่วมสมัย เพื่อยกระดับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้เป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายกองเอกอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวสุภาวดี ไพพักตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็ต นายอัศวิน อรรถธรรม รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ตลอดจนศิลปินจากบ้านศิลปินในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานแถลงข่าว โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15–16 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.00–20.00 น. ณ บริเวณสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
นางสาวสุภาวดี ไพพักตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ที่มุ่งส่งเสริม อนุรักษ์ และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ และเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ด้าน นายอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับความร่วมมือในระดับอาเซียน รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์จากพี่น้องสื่อมวลชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารและเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนภูเก็ตสู่สายตานานาชาติ อันจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ต
ขณะที่ นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็ต นายกสมาคมศิลป์ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงาน Thailand Biennale Phuket 2025 ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ภูเก็ตได้รับความสนใจในระดับนานาชาติด้านศิลปะ และเป็นต้นแบบให้เกิดการต่อยอดในระดับโลก หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง ทั้งภาครัฐที่มีความเข้มแข็ง และศิลปินที่ร่วมกันขับเคลื่อน เชื่อว่าภูเก็ตมีศักยภาพที่จะก้าวสู่การเป็น “เมืองท่าศิลปะ” ได้ในอนาคต ด้วยการวางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและการรวมพลังจากทุกภาคส่วน
สำหรับการจัดแสดงครั้งนี้ รวบรวมศิลปินจากหลากหลายกลุ่ม อาทิ Aree Phuket Art Gallery, Phuket Art Village, YorYing A Small Art Space, Baan Thai Art Gallery, ร้านเสพศิลป์รินชา รวมถึงศิลปินจากศูนย์เรียนรู้ศิลปะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกู้กู และศิลปินอิสระ โดยนำเสนอผลงานครอบคลุมศิลปะหลายแขนง ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะร่วมสมัย งานหัตถศิลป์พื้นถิ่น ตลอดจนศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ที่สะท้อนแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม และการแสดงศิลปะสด (Performance Art)
ภายในงานยังมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การเปิดบ้านศิลปินและแหล่งเรียนรู้ การจัดแสดงผลงานศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมสร้างสรรค์และเวิร์กช็อปที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ร่วมกับศิลปินอย่างใกล้ชิด รวมถึงการถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวไม่เพียงเป็นเวทีแสดงศิลปะ แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงศิลปะกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่การพัฒนา “ภูเก็ตเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม” อย่างยั่งยืน พร้อมขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15–16 พฤษภาคม 2569 ณ สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต