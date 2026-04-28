วิกฤตแล้งพ่นพิษ! สภาเกษตรฯ ผนึกฝนหลวง เตรียมส่งเครื่องบินเพิ่ม 2 ลำ รับมือภัยแล้งภาคใต้ตอนบน เซฟสวนทุเรียน-มังคุด

ชุมพร - สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรจับมือกรมฝนหลวง เปิดปฏิบัติการท้าชนความแห้งแล้ง เตรียมส่งเครื่องบินยักษ์เพิ่ม 2 ลำ เสริมทัพกองบิน 5 และกองบิน 7 ปูพรมทำฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนบน หวังเซฟสวนทุเรียน-มังคุด ก่อนผลผลิตเสียหาย!
เมื่อวันที่ 27 เม.ย.69 สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร โดยนายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร เรียกประชุมด่วนสมาชิกสภาเกษตรกรทุกอำเภอ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการรับมือภัยแล้งที่กำลังทวีความรุนแรงจนน่ากังวล โดยวาระสำคัญคือการหาทางรอดให้เกษตรกรชาวชุมพร หลังพบว่าแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำสาธารณะเริ่มแห้งขอด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพืชเศรษฐกิจหลักอย่าง ทุเรียน และมังคุด ที่กำลังต้องการน้ำอย่างมาก ซึ่งหากปล่อยไว้จะซ้ำรอยวิกฤตหนักเหมือนปี 2566 และ 2567 ที่ผ่านมา
นายปิ่นพงษ์ คงชนะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน ได้เข้าร่วมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ในที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้ส่งเครื่องบิน 3 ลำ ประจำการ ณ กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัดราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร โดยที่ผ่านมาได้เกาะติดสภาพอากาศจังหวัดชุมพรอย่างใกล้ชิด และขึ้นปฏิบัติการทันที ถ้าสภาพอากาศเอื้ออำนวย ในเดือนเมษายนนี้ สภาพอากาศเริ่มเป็นใจ ทำให้เราสามารถทำฝนหลวงตกลงมาได้ในหลายจุด แต่บางพื้นที่ยังไม่มีฝนตกลงมา
นายปิ่นพงษ์ กล่าวต่อว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมส่งเครื่องบินขนาดใหญ่เพิ่มอีก 2 ลำ เข้าประจำการ ณ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานีในเร็วๆ นี้ เพื่อเสริมกำลังในการทำฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ชุมพร, สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช ระนองและจังหวัดอื่นๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างฝนให้ตกต้องตามเป้าหมายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้แม่นยำยิ่งขึ้น
นอกจากหน่วยงานฝนหลวงแล้ว ในที่ประชุมยังมีนางสาวยุพาพร สวัสดี พาณิชย์จังหวัดชุมพร และผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ เข้าร่วมบูรณาการแผนช่วยเหลือ ทั้งด้านการตลาดและพลังงาน เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรผ่านพ้นวิกฤตแล้งปี 2569 นี้ไปได้อย่างยั่งยืน