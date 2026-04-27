รอง ผบช.ภ.9 เรียกประชุมปมยิง สส.นราฯ พบแนวโน้มมีผู้ร่วมขบวนการมากกว่า 5 ราย

นราธิวาส - รอง ผบช.ภ.9 เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในคดีลอบยิง สส.กมลศักดิ์ ถกเครียดนานเกือบ 4 ชั่วโมง พบแนวโน้มมีผู้ร่วมขบวนการมากกว่า 5 รายที่ถูกจับ แต่คำให้การยังไม่โยงถึงผู้จ้าง ขณะที่ผลสอบสวน 2 ทหารที่ถูกแจ้งความเพิ่มน่าจะสรุปเสร็จใน 3 วัน
วันนี้ (27 เม.ย.) ที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด รอง ผบช.ภ.9 ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน เหตุคนร้ายลอบสังหาร นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 30 นาย เพื่อรับทราบความคืบหน้าผลการสอบสวนคดีดังกล่าว หลังจากเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว ตามหมายจับจำนวน 5 คน คือ 1.นายสมพร ลังเดช ทำหน้าที่เตรียมการ ประสานงานและชี้เป้า, 2.นายอลาวี อาแว ทำหน้าที่ขับรถยนต์, 3.นายธนภัทร วัฒนภิญโญ ทำหน้าที่มือปืน, 4.นายสุนทร พรหมภักดี เจ้าของอู่ และ 5.ร.อ.วิโรจน์ เกตุมณี มือปืน
ซึ่งในที่ประชุมเจ้าหน้าที่ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชนเข้ารับฟังและเข้าสังเกตการณ์ โดยผลสรุปความคืบหน้าทางคดีในครั้งนี้ ซึ่งได้ทราบจากแหล่งข่าวพอสรุปใจความในที่ประชุม มีการสอบถามพูดคุยความเชื่อมโยงเชิงลึกทางคดี ถึงผู้จ้างวานหรือผู้บงการคนรับงาน ความเชื่อมโยงถึงกลุ่มบุคคลอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดหาอาวุธปืน กระสุนปืน ยานพาหนะ การประสานงานการหลบหนีหลังก่อเหตุแล้วเสร็จ ซึ่งกลุ่มผู้ที่ร่วมก่อเหตุทั้ง 5 คน ที่ถูกจับกุมตัวก่อนหน้านี้ มีการให้การลักษณะเป็นประโยชน์พอสมควร แต่ยังไม่มีใครซักทอดถึงรายละเอียดของบุคคลผู้ว่าจ้างหรือผู้รับงาน ตามแนวทางในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนที่น่าเชื่อว่าจะมีกลุ่มผู้ร่วมขบวนการก่อเหตุมากกว่า 5 คนที่ถูกจับกุม
พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้มีการพูดคุยสอบถามพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับกรณี นายกมลศักดิ์ ได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ เมื่อวานนี้กับพนักงานสอบสวนมีเจ้าหน้าที่ทหารที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อีก 2 นาย คือ 1. น.อ.มนตรี โตประเสริฐ หน.กลุ่มงานบริหารบุคคลและส่งกำลังบำรุง กอ.รมน.นราธิวาส ซึ่งเป็นผู้ให้ ร.อ.วิโรจน์ เกตุมณี ให้ยืมรถ กอ.รมน.ไปก่อเหตุ ที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนความผิดทางวินัยของต้นสังกัด และ 2. น.ต. เดโช รัตนพันธุ์ เจ้าหน้าที่การข่าวหน่วยนาวิกโยธิน ที่น่ามีส่วนรู้เห็นและส่วนร่วมในการวางแผนก่อเหตุ ซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวน ความเชื่อมโยงของเจ้าหน้าที่ทหารทั้ง 2 นาย กับ 5 ผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อคดียิง นายกมลศักดิ์ สส.นราธิวาส ว่ามีความเกี่ยวโยงกันหรือไม่ ตามการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ที่ สส.กมลศักดิ์ กับพนักงานสอบสวน โดยใช้เวลาการประชุมนานเกือบ 4 ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ ต่างพากันแยกย้ายหนีสื่อมวลชที่ดักรอสัมภาษณ์
ด้านแหล่งข่าวชุดคลี่คลายคดี เปิดเผยเป็นการส่วนตัวว่า การสอบสวนความเชื่อมโยงของเจ้าหน้าที่ทหาร 2 นาย ที่ถูกแจ้งความกล่าวโทษ ผลการสอบสวนน่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 วัน ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งคาดว่าเจ้าหน้าที่ทหารทั้ง 2 นาย ที่ถูกกล่าวโทษเมื่อทราบเป็นข่าวครึกโครมคงจะเดินทางมาพบนักงานสอบสวนโดยเร็ว เพราะเป็นผลประโยชน์ของตนเองที่จะได้ชี้แจ้ง ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาหากบเบาะแสความเชื่อมโยง
นอกจากนี้แหล่งข่าวรายเดียวกัน ยังเปิดเผบเพิ่มเติมอีกว่า กรณีกล้องวงจปิดท่ศาลากลางหลังเก่า ซึ่งเป็นที่ทำงานของหน่วยงาน กอ.รมน.ซึ่งอยู่ชั้นที่ 2 ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า กล้องวงจรปิดเสียจริง ส่วนผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำนราธิวาส ทั้ง 5 คน ได้ถูกจัดแยก และพนักงานสอบสวนได้เข้าไปสอบสวนปากคำเพิ่มเติม ทุกคนยังให้การเช่นเดิมว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรในการก่อเหตุ ยกเว้นนายสมพร ลังเดช ที่ยังคงไม่ให้การใดๆกับพนักงานสอบสวน