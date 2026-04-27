จุฬาราชมนตรี เปิดกิจกรรมขับเคลื่อน “ฮูกุมปากัต 9 ดี” หนุนสันติสุขชายแดนใต้

นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมขับเคลื่อน “ฮูกุมปากัต” หรือธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เน้นย้ำความสำคัญของธรรมนูญหมู่บ้านในฐานะรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เลขาธิการ ศอ.บต. รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด สมาคมสถาบันปอเนาะ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับ “ฮูกุมปากัต” หรือธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาครัฐ โดยเชื่อมโยงการทำงานกับสภาสันติสุขตำบลและคณะกรรมการหมู่บ้าน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้หลักศาสนาและวิถีชุมชน