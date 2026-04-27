จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้สปาฮาลาล ม.อ.ปัตตานี

นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้สปาฮาลาล พร้อมงานครบรอบ 15 ปี สถาบันฮาลาล ณ ศูนย์การเรียนรู้สปาฮาลาล และคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ ที่ผสานศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมเข้ากับมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักการอิสลามอย่างลงตัว พร้อมสร้างโอกาสทางอาชีพ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รวมทั้งภาคเอกชน องค์กรศาสนา และผู้ประกอบการ เข้าร่วมกว่า 150 คน
ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญหลากหลาย ได้แก่ การเสวนาในหัวข้อ “อนาคตธุรกิจนวดไทย และสปาฮาลาลสู่การยอมรับในระดับโลกมุสลิม” การจัดแสดงผลงานครบรอบ 15 ปี ของสถาบันฮาลาล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทย ทั้งด้านการวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จนได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ