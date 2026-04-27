นายกเทศมนตรีร้องผู้ว่าฯ พัทลุงอ้างถูกอดีต ส.ส.บ้านใหญ่รุมทำร้าย

พัทลุง - นายก ทต.พนางตุง อ้างถูกอดีต ส.ส.พัทลุง บ้านใหญ่ธรรมเพชรพร้อมพวกทำร้ายร่างกาย เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ ให้เร่งรัดคดีและจัดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย
วันนี้ (27 เม.ย.) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตเลือกตั้งที่ 2 กว่า 20 คน นำโดยนายวรจิต สายแก้ว เข้ายื่นหนังสือต่อนายสุจินต์ วาจากิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเรียกร้องให้เร่งรัดคดีและจัดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่นายธานิน ทองพูล นายกเทศบาลตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง หลังถูกทำร้ายร่างกายอย่างอุกอาจ
กลุ่มดังกล่าวอ้างว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน ภายในงานฌาปนกิจศพที่วัดธรรมเถียร ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน โดยผู้ถูกกล่าวหาคือ นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติ และล่าสุด ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขต 2 จังหวัดพัทลุง พร้อมกลุ่มผู้ติดตาม 4 รายรุมทำร้าย พร้อมกันนั้น ธานิน ทองพูล นายกเทศบาลตำบลพนางตุง ได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน ในวันนี้เกิดเหตุฯ
นายธานิน ทองพูล นายกเทศบาลตำบลพนางตุง เล่าว่า ภายในงานฌาปนกิจศพที่วัดธรรมเถียร ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน ซึ่งนายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติ จังหวัดพัทลุง เป็นประธานงานศพดังกล่าว ซึ่งขณะที่ประชาชนกำลังวางดอกไม้จันทน์ อดีต ส.ส.รายดังกล่าวได้เข้ามาลากตนออกไปพูดคุยนอกศาลา ก่อนแสดงความไม่พอใจกรณีที่ตนขึ้นเวทีช่วยหาเสียง ส.ส.ครั้งที่ผ่านมา ให้ฝ่ายตรงข้าม จากนั้นได้ใช้มือตบที่หัวไหล่อย่างรุนแรง จนนำไปสู่การโต้ตอบตนตบกลับ และกลายเป็นเหตุชุลมุน เมื่อกลุ่มผู้ติดตาม นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร เข้ารุมทำร้ายจำนวน 4 คน อีกทั้งมีบุคคลหนึ่งทำท่าจะชักอาวุธปืน ท่ามกลางความแตกตื่นของผู้ร่วมงาน โชคดีที่ชาวบ้านช่วยกันห้ามปรามไว้ได้ทัน
หลังเกิดเหตุ นายธานิน ฯ ได้ไปแจ้งความไว้ที่ สภ ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อให้ดำเนินคดีกับอดีต ส.ส.คนดังกล่าวพร้อมตรวจร่างกาย ที่โรงพยาบาลควนขนุน โดยมีแผลฟกช้ำ บริเวณใบหน้า
นายธานิน ทองพูล นายกเทศบาลตำบลพนางตุง กล่าวว่าอีก หากรู้ว่างานศพดังกล่าว มีนายนิติศักดิ์ หรือ ส.ส.เดี่ยว ไปเป็นประธานตนก็คงไม่ไปร่วมงาน ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้สร้างความหวาดวิตก ให้แก่ตนและครอบครัวโดยเฉพาะประเด็นความปลอดภัยในชีวิต เนื่องจากคู่กรณีเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลและมีกลุ่มผู้ติดตามจำนวนมาก ส่งผลให้การลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองในระยะต่อไปต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะกลัวจะไม่ปลอดภัย และแม้ว่าจะเข้าแจ้งความ ตรวจร่างกาย และให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ครบถ้วนแล้ว แต่ยังคงกังวลว่าคดีอาจเงียบหาย เช่นเดียวกับหลายกรณีในอดีตของพื้นที่
“เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นต่อหน้าคนจำนวนมาก แต่ผู้ก่อเหตุกลับไม่แสดงความเกรงกลัวกฎหมายเลยแม้แต่น้อย อีกทั้งแทบไม่ปรากฏเป็นข่าว ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลบางอย่างในพื้นที่ และหากปล่อยไว้ อาจลุกลามไปสู่ความรุนแรงต่อบุคคลอื่นในอนาคต”
ด้านนายสุจินต์ วาจากิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ระบุว่า ภายหลังจากนี้ ตนจะดำเนินการทำหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอให้พิจารณาดูแลคดีดังกล่าวอย่างรอบคอบ และให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียม
ขณะที่มูลเหตุจากเหล่งข่าว ความขัดแย้งในครั้งจนถึงขั้นทะเลาะวาท เกิดก่อนหน้านี้ขณะที่นายธานิน ทองพูล นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง ได้ลงสมัครนายกในตอนนั้น และได้ ขอเงิน นายนิธิศักดิ์ ธรรมเพชร จำนวน 1 ล้านกว่าบาท เพื่อนำไปใช้หาเสียงเลือกตั้ง แต่นายนิธิศักดิ์ ไม่ได้ให้ ทำให้นายธานิน ไม่พอใจ ขึ้นเวทีปราศรัยโจมตี นายนิธิศักดิ์มาตลอด จนกระทั้งวันเกิดเหตุ ทั้ง 2 เผชิญหน้ากันจนทำให้เกิดการทะเลาะวาทดังกล่าว