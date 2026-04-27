กองทัพมดแตกกระเจิง! จนท.สนธิกำลังยึดช่อดอกกัญชา 58 กก. ริมรั้วชายแดนไทยมาเลเซีย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ทหาร-ตำรวจสนธิกำลังยึดช่อดอกกัญชา จำนวน 58 กก. บริเวณริมรั้วชายแดนไทยมาเลเซีย พื้นที่ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ขณะที่กองทัพมดกำลังลักลอบขนไปยังมาเลเซีย
วันนี้ (27 เม.ย.) พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผบ.ฉก.ร.5, ร.อ.นิติพันธ์ จันทร์รัศมี ผบ.ร้อย ร.5021 ร่วมกับ ตำรวจปาดังเบซาร์, ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และ ตชด.437 เข้าตรวจยึดดอกกัญชา จำนวน 5 กระสอบ น้ำหนัก 58 กิโลกรัม ได้ที่บริเวณริมรั้วชายแดนไทยมาเลเซีย หลักเขตแดนที่ 15D/32 พื้นที่ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
หลังจากที่ออกลาดตระเวนพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซีย เนื่องจากได้รับรายงานว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจากไทยข้ามแดนไปยังมาเลเซีย และพบกลุ่มชายฉกรรจ์ 4-5 คน กำลังแบกถุงดำ เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบแต่ว่าทั้งหมดได้ทิ้งถุงดำเอาไว้และวิ่งหลบหนีข้ามไปยังฝั่งมาเลเซียได้ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นดอกกัญชาจำนวน 5 กระสอบ มูลค่า 3-4 แสนบาท แต่ถ้าส่งเข้าไปฝั่งมาเลเซียได้จะมีมูลค่าสูงกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งดอกกัญชาเป็นพืชควบคุม ห้ามนำเข้า ห้ามนำออก ตาม พรบ.อย.จึงได้ทำการตรวจยึดไว้
และพบว่าบริเวณดังกล่าวมีรถกระบะต้องสงสัยในเขตพื้นที่ของมาเลเซียวิ่งออกจากพื้นที่ด้วย ซึ่งคาดว่าเป็นรถที่มาขนดอกกัญชาเข้ามาเลเซีย