ผู้ว่าฯ พัทลุงตั้งกรรมการสอบกรณีกำนันโหดซ้อมทรมาน ย้ำทุกคนต้องอยู่ในกฎหมาย

พัทลุง – ความคืบหน้ากรณีกำนันโหดซ้อมทรมานหนุ่มพัทลุง ล่าสุดเรื่องถึงผู้ว่าฯพัทลุงแล้ว พร้อมสั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงใน 15 วัน พร้อมให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย ย้ำทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย จะใช้กฎหมู่กฎกูไม่ได้
วันนี้ (26 เม.ย.) จากกรณีกำนันได้ลากตัวหนุ่มพัทลุงวัย 28 ปี ออกจากบ้านใส่กุญแจมือมัดกับต้นมะม่วง ก่อนตบ เตะ และนำรังมดแดงมาเคาะหัว และปล่อยทิ้งไว้นานกว่า 4 ชม. โดยอ้างว่าเป็นคนร้ายขโมยด้วงของชาวบ้าน เหตุเกิดในพื้นที่ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง หลังจากเกิดเรื่องทางครอบครัวผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความที่ สภ.ศรีนครินทร์ เพื่อเอาผิดกับกำนันผู้ก่อเหตุแล้ว
ล่าสุด นายสุจินต์ วาจากิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ได้รับรายงานจากอำเภอศรีนครินทร์แล้วในเรื่องดังกล่าว อำเภอได้รายงานสอบสวนข้อเท็จจริงภายใน 30 วัน แต่ได้กำชับให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน พร้อมรายงานให้กระทรวงฯ ได้รับทราบเบื้องต้น สำหรับคดีนั้นก็ว่าไปตามข้อเท็จจริงและกฎหมาย พร้อมให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย โดยต้องมีข้อมูลทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง จะต้องว่าไปตามระเบียบข้อกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญา กฎหมายเพ่ง กฎหมายอุ้มฆ่า พร้อมเร่งรัดเจ้าหน้าที่ตำรวจในด้านรูปของคดีอีกด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวอีกว่า ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการอื่นๆ จะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย “จะใช้กฏหมู่ กฎกู” ไม่ได้ ทุกอย่างต้องอยู่ภายในกฎหมาย จะทำนอกเหนือจากกฎหมายไม่ได้เด็ดขาด ซึ่งกำนันจะต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามที่ พรบ.ปกครองท้องที่ พ.ศ 2457 การรักษาความสงบ ความปลอดภัย ชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ การบริการอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือนายอำเภอให้เกิดผลประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด ในส่วนของภาพที่เห็นซึ่งดูแล้วไม่เหมาะสม ที่จับมัดใส่กุญแจมือไข้วหลังกับต้นมะม่วง แล้วเอารับมดแดงไปเคาะใส่นั้น ซึ่งแน่นอนไม่สมควรและไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
ขณะที่ พ.ต.อ. ณัฐภาค นุ้ยโดด ผกก.สภ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง กล่าวว่า ในเบื้องต้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งความจากผู้เสียหาย ขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนอยู่ในระหว่างสืบสวนหาหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับกำนัน ตามที่ผู้เสียหายระบุทำเกินกว่าเหตุ ซึ่งต้องเรียกพยานมาสอบปากคำหลายปากที่อยู่ในที่เกิด ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย ผิดก็ว่าไปตามผิด ว่ากันไปตามกฎหมาย ทางตำรวจไม่ได้ทำคดีเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ผกก.สภ.ศรีนครินทร์ ยังกล่าวอีกว่า ในปัญหารการลักขโมยนั้น ในพื้นที่หากมีปัญหาขอให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ได้เลย ทางตำรวจจะทำคดีอย่างเต็มที่ตามพยานหลักฐาน