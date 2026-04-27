เร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงลุกไหม้ที่ดินรกร้างเอกชนกว่า 100 ไร่ ป้องกันลุกลามถึงบ้านเรือนประชาชนและโรงแรม

พังงา – เจ้าหน้าที่ดับเพลิง อบต.บางม่วง จ.พังงา เข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้ที่ดินรกร้างของเอกชนนับ 100 ไร่ไม่ให้ลุกลามถึงบ้านเรือนประชาชนและโรงแรมบริเวณใกล้เคียง
วันนี้ ( 27 เม.ย.69) เจ้าหน้าที่ชุดดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเหตุเพลิงไหม้บริเวณหมู่ 7 บ้านบางสัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมนำรถดับเพลิง จำนวน 2 คัน และกำลังเจ้าหน้าที่ชุดดับเพลิง เข้าฉีดน้ำสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้ที่ดินรกร้างของเอกชนนับ 100 ไร่ ซึ่งเป็นย่านท่องเที่ยวและที่พักอาศัยบ้านเรือนประชาชน
ซึ่งพบว่าเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมพัดแรง เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงเข้าสกัดเพื่อไม่ให้ลุกลามเข้าเขตโรงแรมและรีสอร์ท บ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าว ซึ่งสภาพอากาศที่แห้งแล้งสะสมทำให้พื้นที่รกร้างและที่ดินเอกชนที่มีหญ้าแห้งจำนวนมากเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้ง่าย ซึ่งในบางจุดอาจขยายตัวจนยากจะควบคุมหากไม่มีการทำแนวกันไฟไว้ล่วงหน้าซึ่งพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเกิดไฟไหม้ซ้ำซากเป็นประจำทุกปีในช่วงหน้าแล้ง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางจังหวัดพังงา ยกระดับมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและเกษตรกร งดการเผาในที่โล่งและพื้นที่ป่าโดยเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดค่าฝุ่นละอองในช่วงฤดูแล้ง หวังลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
จากการที่เข้าสู่ช่วงฤดูแล้งอย่างเต็มตัว ส่งผลให้สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพังงา แห้งแล้งและมีลมกระโชกแรง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดไฟป่าได้ง่าย ทางจังหวัดพังงาจึงได้ออกประกาศความร่วมมือถึงส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ให้เฝ้าระวังและระงับการจุดไฟเผาป่า รวมถึงการเผาเศษวัชพืชในพื้นที่ทำการเกษตร หากตรวจพบการกระทำความผิดในการจุดไฟเผาป่า จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับต่อไป