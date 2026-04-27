อบจ.สงขลาเอาอยู่! ดับไฟบ่อขยะ-ดูแลประชาชน

นายกฯ สุพิศ นำทีมทุกภาคส่วน ช่วยกันดับไฟบ่อขยะเกาะแต้ว ย้ำชัด “ความปลอดภัยชาวบ้านต้องมาก่อน”
จากเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะเกาะแต้ว นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้แก่ นายฉัตรเพชร ครุอำโพธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, นายพงศธร ฆังฆะ เลขานุการนายกฯ, นายณัฐพล เหมพัฒน์ สมาชิกสภาฯ เขต 1, นายสิรวิชญ์ บุญญามณี สมาชิกสภาฯ เขต 3 และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเชิงรุกอย่างเต็มกำลัง ดังนี้:
•ระดมกำลังเต็มรูปแบบ: นำรถดับเพลิงกว่า 20 คัน และรถแบคโฮ 9 คัน ขุดเปิดหน้าขยะพร้อมอัดน้ำลงชั้นใต้ดิน ล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว
•ตรึงกำลัง 24 ชั่วโมง: สั่งเฝ้าระวังต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการปะทุซ้ำอย่างเด็ดขาด
•ห่วงใยสุขภาพชาวบ้าน: ประสานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย ยาหยอดตา และดูแลสุขภาพกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะตรึงกำลังดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งหมด เพื่อคืนความมั่นใจและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด