ปิดฉาก “บาราฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 24” ตื่นตาปลาไซส์ยักษ์ทะเลสตูล สะพัดรายได้สู่ท้องถิ่นมหาศาล

สตูล – ปิดฉากลงอย่างสง่างามท่ามกลางแสงพลุที่เต็มท้องฟ้าชายหาดปากบารา สำหรับมหกรรมกีฬาตกปลาระดับประเทศ "บาราฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 24" และ "Paknam Food Festival 2026"งานนี้ไม่เพียงแต่เป็นการประชันฝีมือนักล่าแห่งท้องทะเล แต่ยังเป็นฟันเฟืองสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลให้กลับมาคึกคักอย่างเต็มรูปแบบ
บรรยากาศการมอบรางวัลเป็นไปอย่างตื่นเต้น โดยได้รับเกียรติจาก นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย) เป็นประธานในพิธีปิด โดยมีนายอนุเทพ อัลมาตร์ นายก อบต.ปากน้ำ รายงานพร้อมเชิญประธานและ แขกผู้มีเกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศท่ามกลางเสียงเชียร์ของเหล่าเซียนเบ็ดทั้ง 21 ทีม
สรุปผลการแข่งขันที่น่าสนใจ ประเภทปลาทีม รางวัลที่ 1:** เรือ **"โชคลิขิต 9"** โชว์ฟอร์มดุ คว้าแชมป์ด้วยน้ำหนักรวม 20.86 กก. รับเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลที่ 2:** เรือ **"ส.ผึ้งทอง"** ตามมาติดๆ ด้วยน้ำหนัก 19.90 กก. รับเงินรางวัล 11,000 บาท
ประเภทปลาเดี่ยว รางวัลที่ 1:** ทีม **"ละงูพันธุ์ ปาล์ม"** โดยเรือ **"จันทร์จ้าว1"** ส่งปลาช่อนทะเลไซส์ยักษ์หนัก 14.77 กก. ขึ้นแท่นที่หนึ่ง รับเงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลที่ 2:** ทีม **"บ่อตกกุ้งหาดใหญ่"** โดยเรือ **"พรวิไล"** คว้าปลาช่อนทะเลหนัก 13.35 กก. รับเงินรางวัล 6,000 บาท
รางวัลถ้วยรวมตกเป็นของทีม "Border Cafe" ที่ทำคะแนนรวมได้อย่างยอดเยี่ยม
ไฮไลต์ปลาใหญ่ที่เรียกเสียงฮือฮา ปีนี้ปลาแต่ละตัวไซส์ไม่ธรรมดา สร้างความตระการตาให้กับผู้ร่วมงานอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
นายอนุเทพ อัลมาตร์ นายก อบต.ปากน้ำ และเหล่าผู้บริหาร โชว์ปลาขนาดใหญ่ อาทิ ปลาช่อนทะเล (Cobias) พีคสุดด้วยน้ำหนักพุ่งสูงถึง 14.77 กิโลกรัม ปลาอินทรี (King Mackerel)ไซส์สวย เนื้อแน่น ที่เหล่านักตกปลาภาคภูมิใจ ปลากระมง และ ปลาสาก ตบเท้าเข้าคิวมาโชว์ตัวแบบจัดเต็ม
นายคณิต คงช่วย ผวจ.สตูล เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวและที่สำคัญที่สุดคือ "การกระจายรายได้สู่ปากท้องพี่น้องประชาชน" ผ่านมหกรรมอาหารสุขภาพที่จัดควบคู่กัน ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ ต.ปากน้ำ และ อ.ละงู มีเงินหมุนเวียนสะพัดจากการกินดื่มและการเข้าพักของนักท่องเที่ยวตลอดช่วงการจัดงาน
นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ ยังได้กล่าวชื่นชมความเข้มแข็งของอบต.ปากน้ำ, อบจ.สตูล, สสส.และภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันสร้างงานคุณภาพระดับสากล พร้อมฝากความห่วงใยจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงพี่น้องชาวสตูล โดยยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ในปีต่อๆ ไป เพื่อยกระดับสตูลสู่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก
ปิดท้ายค่ำคืนด้วยไฮไลต์การจุดพลุเฉลิมฉลองการปิดโครงการอย่างยิ่งใหญ่ แสงไฟหลากสีสะท้อนผิวน้ำปากบารา เป็นสัญญาณแห่งความสำเร็จและคำสัญญาว่า "บาราฟิชชิ่งคัพ" จะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมในปีหน้าอย่างแน่นอน