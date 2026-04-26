“สส.กมลศักดิ์” เข้าแจ้งความเพิ่ม 2 ผู้ต้องสงสัยจ้างวานฆ่า พบเป็นทหารเรือยศ “น.อ.-ว่าที่ น.ต.”

นราธิวาส - “สส.กมลศักดิ์” เดินทางพบพนักงานสอบสวน สภ.บาเจาะ เข้าแจ้งความเพิ่ม 2 ผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบยิง พบเป็นทหารเรือยศ “น.อ. และ ว่าที่ น.ต.” ด้านคณะกรรมการการสอบสวนเผยหลักฐานแน่นเตรียมออกหมายจับ
วันนี้ (26 เม.ย.) ความคืบหน้ากรณีคนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิงรถตู้ส่วนตัวของ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นราธิวาส พรรคประชาชาติ เหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ อ.บาเจาะ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.69 ที่ผ่านมา
ล่าสุด วันที่ 25 เม.ย.69 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.บาเจาะ เพื่อแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมกับบุคคลที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้ คือ น.อ.มนตรี โตประเสริฐ และ ว่าที่นาวาตรี ด. ซึ่งทั้งคู่เป็นนายทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
ด้านคณะกรรมการการสอบสวน เปิดเผยว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังเร่งสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง 5 คน เพื่อขยายผลทางคดี และรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด สำหรับเจ้าหน้าที่ 2 นาย ที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมจาก สส. โดยย้ำว่าหากพยานหลักฐานมีความหนาแน่นและเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลทั้ง 2 คน ตามที่ถูกกล่าวหาจริง ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการ ออกหมายจับ ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป