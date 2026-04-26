สลด! ชาวบ้านลงรื้อบ่อน้ำเก่ากลางสวนปาล์มน้ำมัน ขาดอากาศหายใจดับอนาถ 4 คน

พังงา – เกิดเหตุสลด! ชาวบ้านลงรื้อบ่อน้ำในสวนปาล์ม ขาดอากาศหายใจเสียชีวิต 4 คน คาดสูดแก๊สไข่เน่าทำให้หมดสติ ชาวบ้านเผยครั้งแรกลงไปแค่ 2 คน หลังจากนั้นเพื่อนที่มาด้วยลงไปช่วยทำให้หมดสติไปอีก 2 คน
เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ ( 26 เมษายน 2569) นายอมรเทพ ปรีคำ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา (ปภ.พังงา) ได้รับแจ้ง จากหน่วยกู้ภัยในพื้นที่อำเภอคุระบุรี ว่า มีผู้เสียชีวิตภายในบ่อน้ำตื้น บริเวณสวนปาล์มน้ำมัน พื้นที่หมู่ 11 บ้านแสงธรรม ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ขอให้ไปช่วยเหลือ หลังรับแจ้ง จึงระดมทีมเผชิญเหตุจาก ปภ.พังงา พร้อมอุปกรณ์กู้ภัยเฉพาะทาง เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า บ่อน้ำดังกล่าวมีความลึกประมาณ 6 เมตร โดยผู้เสียชีวิตได้ลงไปทำรื้อบ่อน้ำ ก่อนจะเกิดเหตุหมดสติภายในบ่อ คาดว่าสาเหตุเกิดจากภาวะขาดอากาศหายใจ เนื่องจากพื้นที่ภายในบ่อมีอากาศจำกัดและออกซิเจนไม่เพียงพอ
ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำร่างทั้ง 4 ขึ้นจากบ่อได้ทันที เนื่องจากลักษณะพื้นที่แคบและมีออกซิเจนต่ำ ต่อมา เจ้าหน้าที่สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้ทั้งหมด 4 ราย โดย ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ทีมกู้ภัยระนองสงเคราะห์ มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี และกู้ภัยสว่างเมฆาตะกั่วป่า
สำหรับผู้เสียชีวิตประกอบด้วย นายสุทน คงแก้ว อายุ 42 ปี นายสุทัศ อายุ 34 ปี นายธีรดล เชื้อสง่า อายุ 30 ปี นายว้าหาบ เชื้อสง่า อายุ 51 ปี ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า ทั้งหมดเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจภายในบ่อน้ำ อย่างไรก็ตาม จะมีการตรวจสอบรายละเอียดอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
อย่างไรก็ตามจากการสอบถามชาวบ้าน ทราบว่า ชาวบ้านได้ชวนกันไปรื้อบ่อน้ำเก่าในพื้นที่สวนปาล์มเพื่อเตรียมน้ำไว้ใช้ โดยครั้งแรกมี ชาวบ้านลงไปในบ่อ 2 คน และพบว่าทั้ง 2 มีอาการหมดสติจมน้ำ จากนั้นชาวบ้านรายที่ 3 และ 4 พยายามลงไปช่วย ก็เกิดอาการหมดสติและจมน้ำ ชาวบ้านที่อยู่บรเวณปากบ่อเห็นเหตุการพยายามที่จะลงไปช่วยโดยการโรยเชือกลงไป แต่พบว่ามีอาการหายใจไม่ออกจึงกระตุกเชือกให้คนที่อยู่ด้านบนดึงขึ้นมา ต่อมาเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยพยายามที่จะโรยตัวลงไปช่วย แต่พบว่ามีอาการหายใจไม่ออกจึงกระตุกเชือกให้คนที่อยู่ปากบ่อช่วยดึงเชือกขึ้นมา
หลังจากนั้นแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ให้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรร์เฉพาะทางในการนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นจากบ่อ ซึ่งในเบื้องต้น สันนิษฐาน ว่า ภายในบ่ออาจจะเป็นแกสไข่เน่าที่หมักหมมมานานหลายสิบปี เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้หากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม