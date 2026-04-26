ชาวสวนมังคุดชุมพร ยิ้มไม่หุบหลังสวนราคาพุ่งกิโลกรัมกว่า 100 บาท

ชุมพร – ชาวสวนมังคุดชุมพร ยิมได้ หลังราคามังคุดพุ่งสูง กิโลกรัมละกว่า 100 บาท โดยเกษตรกรได้ร่วมกลุ่มกันเพื่อผลิตและจำหน่ายโดยการประมูลราคา
นางณัฐกาญน์ ศรีวะรมย์ เกษตรอำเภอหลังสวน ได้มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน ร่วมติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มรวบรวมผลผลิตมังคุด ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มมังคุดคุณภาพหาดสำราญสามัคคี ตำบลหาดยาย กลุ่มมังคุดคุณภาพบ้านฉาน และกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา ตำบลท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยเกษตรกร มีการรวมกลุ่มเพื่อรวบรวมผลผลิตจำหน่ายร่วมกัน โดยการประมูลราคาและตกลงราคากับผู้ประกอบการ ซึ่งในช่วงนี้มังคัดมีราคาสูงสุดแต่ละเกรด ได้แก่ ผิวมัน 112 บาท ผิวลาย 90 บาท จิ๋วตู้ 70 บาท และ ตกไซด์ 30 บาท
ทั้งนี้อำเภอหลังสวน มีกลุ่มที่จะเปิดรวบรวมผลผลิตเพื่อประมูลราคา จำนวน 8 กลุ่ม โดยเริ่มเปิดพร้อมกัน ในวันที่ 25 เมษายน 2569 คาดการผลผลิตในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน รวม 2,500 ตัน
ขณะเดียวกัน นางสาวยุพาพร สวัสดี พาณิชย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพจังหวัดชุมพร สมาชิกเครือข่ายฯสหกรณ์ร่วมใจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการและขยายช่องทางการกระจายผลผลิตมังคุด
ตลอดจนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตมังคุดฤดูกาลผลิตปี 2569 ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาด ณ กลุ่มมังคุดในพื้นที่อำเภอหลังสวน จ.ชุมพร พร้อมร่วมสังเกตการณ์การประมูลมังคุดเพื่อติดตามการซื้อขายและแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง.