ปิดฉาก Thailand Biennale, Phuket 2025 สงต่อ จ.ระยอง วธ.คุย สร้างเงินหมุนเวียน 31,500 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ปิดฉาก มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Phuket 2025 ส่งส่งมอบธง ให้กับจังหวัดระยอง จัดต่อ วธ.คุยโว สร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 31,500 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
สำหรับการจัดงาน มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Phuket 2025 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30เมษายน 2569 ณ จังหวัดภูเก็ต ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง และ อำเภอกะทู้ ภายใต้แนวคิด “Eternal Kalpa” หรือ “นิรันดร์กัลป์” โดยมีศิลปินชาวไทยและศิลปินต่างชาติ จำนวน 65 คน/กลุ่มศิลปิน จาก 25 ประเทศ มาร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยและจัดแสดงนิทรรศการและผลงานศิลปะใน 20 พื้นที่ในอำเภอเมืองภูเก็ตและอำเภอกะทู้ รวมทั้งจัดกิจกรรมคู่ขนานและกิจกรรมศาลาทั้งหมด 13 ศาลาทั่วจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการจัดงาน แล้ว
โดยเมื่อช่วงค่ำวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบธงสัญลักษณ์โครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ขึ้น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดภูเก็ต ได้ส่งต่อการจัดงาน Thailand Biennale 2027 ให้แก่จังหวัดระยอง ในฐานะเจ้าภาพจัดงานเป็นครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 2570 เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัย รวมถึงเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก
โดยมีนายธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ นางพวงผกา เชาวน์ไวย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายวรวุฒิ ด่านสมพงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ นายสาธิต ปิตุเตชะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต นายอริญชย์ รุ่งแจ้ง และ Mr. David Teh ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์โครงการฯ นางสาว มาริสา พันธรักษ์ราชเดช และ Ms. Hera Chan ภัณฑารักษ์โครงการฯ ศิลปินชาวไทย ศิลปินชาวต่างชาติ ผู้แทนหน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายศิลปินจังหวัดภูเก็ต ศิลปินระยอง ศิลปินส่วนภูมิภาคและสื่อมวลชน เข้าร่วม
สำหรับการจัดงาน มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Phuket 2025 เกิดจากความร่วมมือ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาคมศิลป์ภูเก็จ หน่วยงานรัฐ เอกชน และ เครือข่ายศิลปินในจังหวัดภูเก็ตและเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยทั่วประเทศจัดขึ้น
โดยในส่วนของทางจังหวัดระยอง ยืนยันว่า การจัดงานครั้งต่อไป จังหวัดระยองมีแนวคิดในการสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการจัดงานพร้อมทุกด้าน และมีประสบการณ์จัดงานระดับนานาชาติอีกด้วย
ขณะที่ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานที่จังหวัดภูเก็ต ตลอดระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2569 ได้รับกระแสตอบรับอย่างดี มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2.7 ล้านคน และมียอดการรับชมผ่านสื่อออนไลน์กว่า 27.8 ล้านครั้ง ส่งผลให้เกิดรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ 31,500 ล้านบาท เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของการใช้ “ศิลปะร่วมสมัย” เป็นเครื่องมือพัฒนาเมือง และยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต จากเมืองท่องเที่ยวสู่ “เมืองศิลปะ” ในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ สื่อต่างประเทศ อาทิ The New York Times ยังนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของภูเก็ตในมิติศิลปะและวัฒนธรรม สะท้อนพลัง Soft Power ของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลก
สำหรับการจัดงานครั้งต่อไป จังหวัดระยองจะเป็นเจ้าภาพในปี 2570 โดยมีแนวคิดใช้ศิลปะร่วมสมัยเป็นเครื่องมือพัฒนาเมือง ควบคู่กับการสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างจุดหมายปลายทางใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ