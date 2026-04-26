หาดใหญ่พร้อมแล้ว! ธนชาตประกันภัยชวนสัมผัสเสน่ห์สร้างพลังบวก กับงาน “วิ่งชมเมืองหาดใหญ่”

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ธนชาตประกันภัย ชวนคนในพื้นที่ชวนสัมผัสเสน่ห์สร้างพลังบวก ในกิจกรรม “วิ่งชมเมืองหาดใหญ่” ส่งสัญญาณหาดใหญ่พร้อมแล้ว และเป็นการอุ่นเครื่องก่อนงานวิ่ง HATYAI21 Run Awakening 2026 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้
วันนี้ (26 เม.ย.) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “วิ่งชมเมืองหาดใหญ่” ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมปลุกบรรยากาศเมือง สะท้อนภาพการฟื้นตัวหลังผ่านสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมส่งสัญญาณว่าวันนี้หาดใหญ่พร้อมแล้ว โดยมี นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วย สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) พันธมิตรธุรกิจ นักวิ่งชาวหาดใหญ่ และประชาชนในพื้นที่กว่า 200 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้
ซึ่งกิจกรรม “วิ่งชมเมืองหาดใหญ่” จัดขึ้นเป็นระยะทาง 5 กม. โดยวิ่งผ่านจุดแลนด์มาร์กต่างๆ ของเมืองหาดใหญ่ อาทิ สยามนครินทร์, วงเวียนน้ำพุหาดใหญ่, หอนาฬิกาหาดใหญ่, ตลาดกิมหยง, วัดฉื่อฉาง และประตูเมืองหาดใหญ่ สะท้อนภาพเมืองที่กลับมามีชีวิตชีวา พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์แหล่งท่องเที่ยวและชิมรสชาติอาหารในพื้นที่แสนอร่อย ทั้งยังเป็นการอุ่นเครื่องก่อนงานวิ่ง HATYAI21 Run Awakening 2026 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้
นายทีฆภัค ศรียุกต์วงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมส่งต่อพลังบวกและสะท้อนการฟื้นตัวของหาดใหญ่ เราเชื่อว่าการดูแลผู้คนไม่ได้มีเพียงเรื่องความคุ้มครอง แต่ยังรวมถึงการอยู่เคียงข้างชุมชน และร่วมสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมเดินหน้าต่อไป