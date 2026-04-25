“กมลศักดิ์” เชื่อตำรวจไม่ตัดประเด็นการเมืองหลังมือปืนโยงเป็นหมากเล็กๆ ในความขัดแย้ง

นราธิวาส - กมลศักดิ์ ส.ส.นราธิวาส เชื่อมั่นในฝีมือของตำรวจ ชี้เมื่อมือปืนโยงประเด็นการเมือง ตำรวจย่อมไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้ง ย้ำสิ่งสำคัญที่สุดคือการเชื่อมโยงให้ได้ว่าผู้ต้องหาทั้ง 5 คนเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไร
วันนี้ (25 เม.ย.) จากกรณีที่ ร.อ.วิโรจน์ เกตุมณี ผู้ต้องหาเป็นมือปืนยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเป็นเพียงหมากเล็กๆ ตัวหนึ่งในความขัดแย้งทางการเมืองนั้น
นายกมลศักดิ์ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เมื่อ ร.อ.วิโรจน์โยนประเด็นมาแบบนี้ ตำรวจคงไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้ง สิ่งสำคัญที่สุดคือการเชื่อมโยงให้ได้ว่าผู้ต้องหาทั้ง 5 คนเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไร และมูลเหตุที่แท้จริงคืออะไร ซึ่งขณะนี้ตำรวจได้ตั้งประเด็นการสอบสวนไว้หลายแนวทาง ทั้งเรื่องความมั่นคงและประเด็นทางการเมือง ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้ง
“เชื่อว่าจากประสบการณ์และฝีมือของชุดสืบสวนจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 5 คนได้ว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองฝ่ายใดและมีมูลเหตุจูงใจมาจากอะไร เชื่อว่าเรื่องนี้มีเป็นทอดๆ เพียงแต่ตอนนี้ต้องหาจุดเชื่อมโยงให้พบ ผมเชื่อมั่นในฝีมือของตำรวจที่ทำงานชุดนี้ครับ ผมไม่อยากชี้ช่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ” นายกมลศักดิ์ กล่าว
นายกมลศักดิ์ยังได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ชุดทำงานทุกนายที่ติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ครบทั้ง 5 คน ภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน นับตั้งแต่เริ่มต้นสืบสวนจากจุดเริ่มต้นที่ควบคุมตัวนายสมพรและบุตรชาย
นายกมลศักดิ์ กล่าวว่า นี่เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น และสังคมกำลังรอคำตอบว่าใครคือ ผู้บงการ ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด คำถามของสังคมที่ต้องการคำตอบคือผู้บงการที่แท้จริงคือใคร ตนยังเชื่อว่าตำรวจเดินหน้าต่อได้ และไม่ได้ช่วยตนคนเดียว แต่กำลังลดเงื่อนไขความหวาดระแวงให้แก่คนในพื้นที่ หากสังคมรู้ว่าผู้บงการคือใคร ทุกอย่างจะชัดเจนขึ้น