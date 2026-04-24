เจ็บ 1 นาย! คนร้ายลอบวางระเบิดรถนาวิกโยธินนราธิวาสในพื้นที่ จ.ปัตตานี

ปัตตานี - คนร้ายลอบวางระเบิดรถบรรทุกของหน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ล้อหน้ารถแตกทั้งสองล้อ กระจกหน้ารถและประตูฝั่งผู้โดยสารถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหาย เจ็บ 1 นาย คาดฝีมือกลุ่มก่อความไม่สงบ
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 24 เมษายน 2569 พ.ต.อ.ลุกมาน บาเกาะ ผกก.สภ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี รับแจ้งเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหาร บริเวณถนนสาย 42 ฝั่งนราธิวาส–ปัตตานี หมู่ 1 บ้านปาโฮ๊ะแฮ ตำบลบาโลย ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย หลังรับแจ้งจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที
ที่เกิดเหตุพบหลุมระเบิดอยู่บริเวณริมถนน และมีสะเก็ดระเบิดกระจายเป็นวงกว้าง เจ้าหน้าที่จึงกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัย พร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด ห่างออกไปประมาณ 300 เมตร พบรถบรรทุกทหารขนาด 6 ล้อ ของหน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จอดอยู่ในสภาพได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด โดยล้อหน้ารถแตกทั้งสองล้อ กระจกหน้ารถและประตูฝั่งผู้โดยสารถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหาย
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือ จ่าเอกเจณรงค์ สามารถ อายุ 28 ปี ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณขมับด้านซ้าย เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลยะหริ่ง โดยอาการเบื้องต้นยังรู้สึกตัวดีและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารกำลังเดินทางด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ มาจากพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อไป อ.นาทวี จ.สงขลา เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ คนร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามถนน ก่อนกดชนวนระเบิดแสวงเครื่องด้วยรีโมต ทำให้เกิดแรงระเบิดอย่างรุนแรง สะเก็ดระเบิดพุ่งเข้าใส่ตัวรถและทะลุถูก จ่าเอกเจณรงค์จนได้รับบาดเจ็บ แต่ยังแข็งใจได้เร่งนำรถออกจากพื้นที่ไปประมาณ 300 เมตร เพื่อความปลอดภัย และประสานกำลังเสริมเข้าควบคุมสถานการณ์
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมพื้นที่ พร้อมจัดการจราจรโดยเปิดให้ใช้เส้นทางได้เพียง 1 ช่องทางในฝั่งปัตตานี–นราธิวาส เพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อน ก่อนให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่อย่างละเอียด เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าดำเนินการเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ระเบิดที่ใช้เป็นระเบิดแสวงเครื่อง (IED) แบบกดชนวนด้วยรีโมต น้ำหนักประมาณ 10 กิโลกรัม ถูกซุกซ่อนไว้บริเวณโคนเสาไฟฟ้าริมถนน ขณะที่หน่วยความมั่นคงเชื่อว่าเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์และก่อกวนเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป