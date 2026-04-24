เร่งหาบริษัท – นักท่องเที่ยวเหยียบปะการัง ที่ถ้ำไวกิ้ง จ.กระบี่ มาดำเนินคดี

กระบี่ - อช.พีพี แจงนักท่องเที่ยวเหยียบปะการังที่ถ้ำไวกิ้ง จ.กระบี่ ซึ่งสื่อออนไลน์โพสไร้จิตสำนึก ไกด์ไม่ห้ามไร้เจ้าหน้าที่ดูแล ขณะนี้แร่งสืบหาบริษัททัวร์ นักท่องเที่ยวมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตามที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กโพสข้อความ ไร้จิตสำนึกนักท่องเที่ยวดำน้ำเหยียบปะการังที่เกาะพีพี ไกด์ไม่ห้ามไร้เจ้าหน้าที่ดูแล และ ชาวเน็ตวิจารย์ยับกว่าจะฟื้นฟูไม่ง่ายเลย โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่ 20 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา บริเวณจุดดำน้ำชมปะการังใกล้กับถ้ำไวกิ้งเกาะพีพีเล ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ ขณะพาลูกทัวร์อีกกลุ่มไปดำน้ำดูปะการัง ก็เห็นนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวยืนอยู่บนหินปะการัง ซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่ค่อยเห็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯเข้ามาดูแล ช่วงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ส่วนไกด์ที่พานักท่องเที่ยวคนนี้มาก็ไม่ได้ห้ามปราม
ซึ่งพฤติกรรมลักษณะนี้เกิดขึ้นแทบทุกวันจนปะการังหลายจุดเริ่มเสียหาย จึงอยากฝากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาคอยสอดส่องดูแลช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้ามาดำน้ำ หากปล่อยไว้ให้กลายเป็นความเคยชินจะส่งผลต่อแนวปะการังได้ ซึ่งเกาะพีพีถือเป็นจุดดำน้ำที่สวยงามอยู่แล้ว หากไม่ช่วยกันรักษาต่อไปจะไม่มีธรรมชาติที่สวยงามอีก
ด้านนายแสงสุรี เปิดเผยว่า ทางอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ ขอเรียนชี้แจงว่า อุทยานแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเปราะบาง พื้นที่จุดดำน้ำตื้นบริเวณหน้าถ้ำไวกิ้ง จำนวน 2 จุด ได้แก่โซนฝั่งซ้ายของถ้ำไวกิ้ง ทางอุทยานแห่งชาติได้มีการติดตั้งทุ่นไข่ปลากั้นแนวเขต สำหรับให้นักท่องเที่ยวดำน้ำตื้นและเล่นน้ำบริเวณดังกล่าว โดยอนุญาตให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเข้าไปดำน้ำตื้นได้ ซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุ และโซนฝั่งขวาของถ้ำไวกิ้ง ทางอุทยานแห่งชาติได้มีการติดตั้งทุ่นไข่ปลาเพื่อกำหนดขอบเขตการเล่นน้ำ จำนวน 2 ชั้นโดยพื้นที่ชั้นนอกจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดำน้ำดูปะการังได้
สำหรับบริเวณทุ่นชั้นในจะไม่อนุญาตให้เข้าไปทำกิจกรรมต่างๆได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความลึกไม่มากหากนักท่องเที่ยวเข้าไปดำน้ำตื้นอาจทำให้เสี่ยงต่อการสัมผัสหรือเกิดความเสียหายต่อปะการังได้ โดยทุ่นไข่ปลาที่ใช้มีลักษณะเป็นทุ่นสีแดงมีเชือกเชื่อมโยงกันแสดงอาณาเขตอย่างชัดเจน ประกอบกับได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงการจัดการบริหารพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวอย่างทั่วถึง มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าไปลาดตระเวรและตรวจสอบการเล่นน้ำในพื้นที่ดังกล่าวอยู่เสมอ และได้มีการแจ้งตารางน้ำในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ผู้ประกอบการวางแผนในการเข้าไปท่องเที่ยวบริเวณจุดดำน้ำดังกล่าวในกลุ่มไลน์
นายแสงสุรี เปิดเผยต่อไปว่า รวมถึงได้แจ้งช่วงเวลาที่แน่นอนที่ไม่อนุญาตเข้าไปเล่นน้ำได้ และได้มีการซ่อมแซมทุ่นไข่ปลาดังกล่าวให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติได้ดำเนินการติดตั้งทุ่นไข่ปลาในการดำน้ำตื้นจุดอื่นๆ เพื่อป้องกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและปะการัง รวมถึงสร้างเครือข่ายในการติดตามเมื่อพบเห็นการกระทำผิดอยู่ตลอด
ทั้งนี้จากกรณีการฝ่าฝืนกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสืบแสวงหาบริษัททัวร์ที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามาและกระทำการเช่นนี้ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนและเคร่งครัดต่อไป โดยหากพบเจอการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำหน่วยต่างๆ หรือโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 075 – 661145 , 075 - 656150 หรือสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 หรือทางเพจเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง