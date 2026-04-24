ระทึก! จนท.ช่วยคนไข้เครียด จะโดดตึก 6 ชั้น โรงพยาบาล

พังงา – ระทึก! เจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือคนไข้เครียด พยายามกระโดดตึก 6 ชั่นโรงพยาบาลดัง ในอำเภอตะกั่วป่า โชคดีเกลี่ยกล่อมสำเร็จ
เมื่อวันที่ 24 เม.ย.69 นายดำรง ฉิมทับ นายอำเภอตะกั่วป่า พร้อมด้วย นายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตะกั่วป่า หน่วยกู้ภัยตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดพังงา หน่วยกู้ภัยสว่างเมฆาตะกั่วป่า ได้เข้าช่วยเหลือ หญิงอายุ 42 ปี ซึ่งเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อคืนที่ผ่านมา และเกิดอาการเครียด พยายามจะกระโดดจากระเบียงตึกชั้น 6 ของอาคารผู้ป่วย โชคดีที่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยกู้ภัย สามารถเข้าเกลี้ยกล่อมกดดันนานนับชั่วโมง ก่อนอาศัยจังหวะเผลอเข้าชาร์จตัวนำกลับเข้าสู่อาคารได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนในที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อคืนที่ผ่านมา ก่อนเกิดเหตุได้หายตัวไปจากเตียงพักพยาบาล จนกระทั่งมีผู้มาพบว่าปีนออกไปยืนอยู่นอกตัวอาคารชั้น 6 โรงพยาบาล ทำให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ผู้ที่พบเห็นยืนห้อยขาอยู่ริมระเบียงในลักษณะน่าหวาดเสียว และไม่อนุญาตให้ใครเข้าใกล้ เจ้าหน้าที่จึงสั่งปิดกั้นพื้นที่และนำเบาะมากางเตรียมพร้อมที่ด้านล่าง เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยญาติได้ร่วมกันเกลี้ยกล่อม โดยพยายามพูดคุยให้ผ่อนคลายความเครียดนานนับชั่วโมง
จนกระทั่งผู้ป่วยเริ่มมีท่าทีอ่อนลง เจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือจึงอาศัยจังหวะที่ผู้ป่วยเผลอ เข้าชาร์จตัวและดึงกลับเข้ามาภายในตัวอาคารได้สำเร็จ ท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มของผู้ที่เฝ้าลุ้นเหตุการณ์อยู่เบื้องล่าง เบื้องต้นแพทย์ได้นำตัวผู้ป่วยไปตรวจร่างกายและให้พยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำ พร้อมประสานทีมจิตแพทย์เข้าประเมินสภาพจิตใจอย่างละเอียดต่อไป