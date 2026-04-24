ส.ว.พบประชาชน กลุ่มภาคใต้ (ตอนบน) ลงพื้นที่สิชล ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับศักยภาพสวนทุเรียนและสินค้าชุมชนนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 15.45 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กลุ่มภาคใต้ (ตอนบน) นำโดย นายอภินันท์ เผือกผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ณ สวนทุเรียนอัตพร ต.สี่ขีด อ.สิชล จ. นครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม และพบปะเกษตรกรในพื้นที่
ในการนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้รับฟังบรรยายสรุปแนวทางการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทุเรียน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่ และยังได้เปิดเวทีรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกลไกของวุฒิสภาต่อไป
จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีการทำสวนที่ช่วยลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอสิชล เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมี นายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอสิชล ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัด ผู้แทนส่วนท้องถิ่นและท้องที่ ตัวแทนเกษตรกรและตัวแทนประชาชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพบปะในครั้งนี้ด้วย