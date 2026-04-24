ชาวตรังหนีร้อนลงน้ำจับปลาไว้กินเหลือขายเป็นรายได้เสริมหน้าแล้ง

ตรัง - ชาวตรังในพื้นที่ต่างๆ หลบอากาศร้อนออกจากบ้านไปจับปลาในช่วงหน้าแล้งนี้ ทั้งเพื่อนำไปทำอาหาร ช่วยประหยัดรายจ่ายในครัวเรือน หรือหากเหลือ ก็จะนำไปขาย เพื่อเป็นรายได้เสริม
สืบเนื่องจากช่วงฤดูน้ำหลากของทุกๆ ปีที่ผ่านมา จะมีสัตว์น้ำประเภท กุ้ง หอย ปู ปลา ไปอาศัยอยู่ตาม ห้วย หนอง คลอง บึง กันเป็นจำนวนมาก แต่พอถึงช่วงฤดูแล้งเช่นนี้ ปริมาณน้ำตาม ห้วย หนอง คลอง บึง ต่างๆ ก็จะลดลง อย่างมากจนแห้งขอด กอปรกับเป็นช่วงฤดูปิดกรีดยางพารา และสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ชาวบ้านหลายรายได้หลบอากาศร้อนออกจากบ้านไปจับปลาในช่วงหน้าแล้งนี้ เพื่อนำไปทำอาหาร ช่วยประหยัดรายจ่ายในครัวเรือน หรือหากเหลือ ก็จะนำไปขาย เพื่อเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย รวมทั้ง นายอุทัย จิตรอักษร ชาวตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมเพื่อนๆ 3-4 คน ได้นำอุปกรณ์ ทั้งกัด และแห ออกไปหาปลาในแอ่งน้ำใกล้บ้าน
นายอุทัย บอกว่า ตนเองและเพื่อนๆ ได้เหมาแอ่งน้ำนี้ไว้จำนวน 1,000 บาท จากเจ้าของที่ดิน เพื่อจับปลา โดยจับไปแล้ว 2-3 ครั้ง ได้ปลาไปแล้วกว่า 30 กิโลกรัม ซึ่งก็ได้ปลาคุ้มราคาที่เหมาไว้ ทั้งปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ ปลากด ปลาแขยง ปลาขาว กุ้ง หอย และปลาอื่นๆ โดยทั้งแบ่งกันนำไปทำอาหาร เหลือก็ขาย โดยปลาดุก และปลาช่อน ขายได้ ก.ก.ละ 100 บาท ส่วนลูกปลาตัวเล็กๆ ก็แจกจ่ายให้ญาติพี่น้องเอาไปทำอาหาร โดยเมื่อถึงหน้าแล้งน้ำแห้งและหยุดกรีดยาง ก็จะออกหาปลากันทุกปี อากาศร้อนๆ ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆ ได้ปลาก็นำไปทำอาหาร เหลือก็เอาไปขาย หรือแจกจ่ายกัน ปีนี้หาแถวบ้าน ไม่ได้ไปหาไกลๆ โดยหาได้ทุกวัน และสามารถหาได้ยาวไปจนกว่าฝนจะตก
เช่นเดียวกับ นายจิรเดช ชัยณรงค์ เจ้าของร้านอาหารไร่มีตะวัน ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ก็อาศัยช่วงวันหยุดนำพนักงานของร้าน พร้อมเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์จับปลา ไปสูบน้ำในบริเวณลำธารที่ยังพอมีน้ำขังใกล้ๆ ร้านอาหาร เพื่อจับปลาในช่วงหน้าแล้งนี้ เพราะบริเวณพื้นที่ป่าพรุ หรือพื้นที่ราบลุ่มต่ำ และมีพืชน้ำปกคลุมหนาแน่นนั้น จะยังคงมีปลาอาศัยอยู่อีกเป็นจำนวนมาก โดยจับปลาช่อนได้หลายตัว
นายจิรเดช บอกว่า อาศัยวันหยุดที่ทางการไฟฟ้าประกาศหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งวัน เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า และสภาพอากาศที่ร้อนจัด จึงนำน้องๆ มาจับปลากัน เมื่อได้ปลาก็นำไปทำอาหารกินกันที่ร้าน