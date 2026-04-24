ระทึก! เกิดเหตุไฟไหม้ร้านเสริมสวยที่พัทลุงวอดทั้งหลัง มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย

พัทลุง – เกิดเหตุไฟไหม้อาคารไม้สองชั้นซึ่งเปิดเป็นร้านเสริมสวยวอดหมดทั้งหลัง และได้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงเล็กน้อย จนท.ใช้เวลา 45 นาทีคุมเพลิงไว้ได้ มีเจ้าของร้านบาดเจ็บ 1 ราย เหตุเกิดริมถนนสายราเมศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
วันนี้ (24 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้อาคารตึกไม้ 2 ชั้น 3 ห้อง ริมถนนสายราเมศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง ระหว่างเส้นทางช่องโก -ท่ามิหรำ เขตเทศบาลเมืองพัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยรถน้ำจากเทศบาลเมืองพัทลุงและเทศบาลตำบลท่ามีหรำ รวมกว่า 7 คัน
ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบเพลิงกำลังลุกไหม้อาคารไม้ 2 ชั้น ที่เปิดเป็นร้านเสริมสวย ร้านขายกล่องพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำนานกว่า 45 นาที จนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ พบว่าเพลิงไหม้อาคารและเครื่องใช้สิ่งของภายในอาคารเสียหายทั้งหมด นอกจากนี้อาคารข้างเคียงยังถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายเล็กน้อย ขณะที่เจ้าของร้านเสริมสวยได้รับบาดเจ็บถูกไฟไหม้ผิวหนัง ก่อนเจ้าหน้าที่รีบนำส่ง รพ.พัทลุง
จากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุได้เกิดไฟลุกไหม้ตรงชั้นบนของร้านเสริมสวยที่เป็นอาคารไม้ ไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วก่อนลุกลามไปยังห้องข้าง ๆ จนได้รับความเสียหายดังกล่าว
ซึ่งมูลค่าความเสียหายยังอยู่ในระหว่างการสำรวจ และหาสาเหตุต่อไป