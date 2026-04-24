ชาวเบตงแห่เข้าคิวซื้อสินค้าธงฟ้า ปลื้มถูกกว่าท้องตลาดถึง 40 เปอร์เซ็นต์

ยะลา – ชาวบ้านอำเภอเบตง จ.ยะลา ต่างออกจากบ้านมาเข้าคิวรอซื้อสินค้าธงฟ้าคึกคัก ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวนสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา ระหว่างวันที่ 24-25 เม.ย.69 โดยจะมีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดถึง 40 เปอร์เซ็นต์
วันนี้ (24 เม.ย.) ที่บริเวนสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง นางผุสสดี จ๋ายเจริญ พาณิชย์จังหวัดยะลา นายกิตติศักดิ์ ดามาอู เจ้าของร้านเบตงมินิมาร์ท และเจ้าของบีเอ็มซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมกันเปิด “ธงฟ้าลดค่าครองชีพประชาชน” ขนทัพสินค้าราคาถูก บรรเทาทุกข์ประชาชน ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2569 นี้
โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ลดภาระรายจ่ายในภาวะที่ราคาน้ำมันและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น ภายในงานพบกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาลดพิเศษต่ำกว่าท้องตลาดอย่างมาก โดยมีรายการสินค้าไฮไลต์ เช่น ไข่ไก่เบอร์ 2 จำหน่ายเพียงแผงละ 89 บาท, ข้าวสาร (5 กิโลกรัม) จำหน่ายถุงละ 149 บาท, น้ำมันพืชขนาด 1ลิตร ราคาขวดละ 39 บาท นอกจากนั้นยังมีสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคอีกจำนวนมากมาย
นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับราคาสูงขึ้นซึ่งเป็นไปตามสภาวะสงคราม ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน สินค้าในโครงการธงฟ้าลดค่าครองชีพประชาชน จะมีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดถึง 40 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ชะลอความเดือดร้อนของประชาชน ในส่วนผู้จำหน่ายสินค้าในท้องตลาดมีการฉวยโอกาสปรับราคาขึ้นนั้น ได้กำชับทางพาณิชย์ส่งเจ้าหน้าลงตรวจอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้พ่อค้าแม่ค้าติดป้ายราคาให้ชัดเจน
ด้านชาวบ้าน บอกว่า พอทราบข่าวจะมีสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายก็ออกจากบ้านมาเข้าคิวรอซื้อสิ่งของที่จำเป็นตั้งแต่เช้า พร้อมขอให้มีการจัดสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เป็นการช่วยเหลือความเดือดร้อนในเบื้องต้น