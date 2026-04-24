วชช.สตูล โชว์ผลงานนักศึกษาปั้นนวัตกรรมดิจิทัล “ปุ่ม SOS พกพา - เมนู AR”

สตูล - วิทยาลัยชุมชนสตูลโชว์ผลงานนักศึกษา ปั้นนวัตกรรมดิจิทัลระดับอินเตอร์แก้โจทย์การพลัดหลงของผู้สูงอายุในฮัจญ์และอุมเราะห์ด้วย “ปุ่ม SOS พกพา” และยกระดับร้านค้ายุคเสมือนจริงกับโครงงาน “เมนู AR”
วันนี้ (24 เม.ย.) นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนสตูล (วชช.สตูล) สร้างผลงานโครงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล “ปุ่ม SOS พกพา” และ “เมนู AR” ที่สามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริง
นายคาเมล ยาหลี ตัวแทนนักศึกษาโครงงานปุ่ม SOS กล่าวว่า จากประสบการณ์จริงที่คุณพ่อเป็นผู้ประกอบการฮัจญ์ พบว่าผู้แสวงบุญสูงอายุมักหลงทางในพื้นที่แออัด และสมาร์ทโฟนทั่วไปใช้งานยากสำหรับผู้สูงอายุ จึงได้พัฒนาอุปกรณ์ “ปุ่ม SOS พกพา” ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ที่กดเพียงปุ่มเดียวระบบจะส่งพิกัดแบบเรียลไทม์เข้า Line ผู้ดูแลทันที สะดวกกว่าการส่งโลเคชั่นในมือถือแบบปกติ ในอนาคตเตรียมย่อขนาดอุปกรณ์ให้เล็กลงเหมือนนาฬิกา และพัฒนาการรับสัญญาณ GPS ให้รวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้น แม้ในจุดที่สัญญาณเข้าถึงยาก
อีกหนึ่งผลงานที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ร้านเครื่องดื่มในสตูลให้ดูล้ำกว่าใคร ผลงานของ นางสาวอัยลดา ปีไสย และทีมงาน ที่นำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) มาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า เพียงใช้สมาร์ทโฟนส่องไปที่เมนู ภาพแก้วน้ำ 3 มิติที่สมจริงจะปรากฏขึ้นมาลูกค้า ไม่ต้องคาดเดาจากตัวหนังสือ เพิ่มโอกาสการตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น
ด้าน นางสาวอัยลดา ปีไสย ตัวแทนนักศึกษาโครงงานเมนู AR บอกว่า เมนู AR มีแนวคิดนำเทคโนโลยี AR มาใช้เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นหน้าตาเครื่องดื่มจริงๆ เพียงใช้สมาร์ทโฟนส่องไปที่เมนู ภาพแก้วน้ำ 3 มิติที่สมจริงจะปรากฏขึ้น แทนการอ่านแค่ชื่อเมนูที่เป็นตัวอักษร จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และช่วยผู้ประกอบการลดเวลาในการตอบคำถามซ้ำ ๆ เกี่ยวกับหน้าตาอาหาร ซึ่งในอนาคตจะเพิ่มรายละเอียดส่วนผสมและราคาให้ครบถ้วน และมองไปถึงการใช้ AR กับสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้คนเห็นภาพจำลองก่อนไปจริง
นางสาวปีมนัส มนัสวิน อาจารย์ วชช.สตูล บอกว่า ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรจากคอมพิวเตอร์ธุรกิจเดิม สู่สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อโลกปัจจุบันที่สมาร์ทโฟนคือหัวใจสำคัญ โดยเน้นให้นักศึกษานำองค์ความรู้มาแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดสตูล ทั้งเรื่องการท่องเที่ยว ธุรกิจ และวิถีชีวิต มีเป้าหมายเพื่อให้ผลงานเหล่านี้ไม่ได้ทำเพียงส่งงานครู แต่สามารถนำไปจดสิทธิบัตร ใช้เรียนต่อระดับสูง หรือเปิดรับนายทุนที่สนใจนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ได้จริง
“เราไม่ได้สอนให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างเดียว แต่เราสอนให้เขาใช้ดิจิทัลสร้างธุรกิจและแก้ปัญหาพื้นที่ การที่นักศึกษาดึงเอาบริบทของจังหวัดสตูล ทั้งเรื่องความเชื่อ ศาสนา และการท่องเที่ยว มาประยุกต์กับเทคโนโลยี AI และ IoT คือเครื่องยืนยันว่า วชช.สตูล คือพื้นที่สร้างนักนวัตกรรมที่ตลาดต้องการตัว” นางสาวปีมนัส กล่าว