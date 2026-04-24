ตร.หาดใหญ่รวบ 3 เยาวชนขู่ปล้นชาวบ้านใช้ปืนปลอมทำเองพร้อมกระสุนประทัดลูกบอล

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ตำรวจ สภ.หาดใหญ่รวบตัว 3 เยาวชนอายุ 15-16 ปี ตั้งแก๊งก่อเหตุปล้นชายวัย 19 ปี โดยใช้ปืนปลอมที่ทำขึ้นเองขู่เอาเงิน 300 บาท แต่ไม่สำเร็จเหยื่อหนีไปได้ ก่อนจุดประทัดลูกบอลตามไล่หลังเพื่อข่มขู่ให้หยุดรถ
วันนี้ (24 เม.ย.) ตำรวจชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นำโดย พ.ต.อ.มาชา แก้วทอง ผกก.ฯพ.ต.ท.ชนาวิน รัตนาวิน รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.ธีรพงศ์ วิชิต สว.สส.สภ.หาดใหญ่ และ ร.ต.อ.ฐานุพงค์ บัวชุม รอง สว.สส.สภ.หาดใหญ่ จับกุม 3 เยาวชน อายุ 16 ปี 1 คนและอายุ 15 ปี 2 คน ซึ่งเป็นเพื่อนกัน และมีพฤติกรรมร้ายเกินตัว ขับรถจักรยานยนต์ใช้ปืนปลอมที่ทำขึ้นมาข่มขู่ปล้นเงินชาวบ้านกลางถนน
โดยตำรวจชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ ตามไปจับกุมทั้ง 3 คน ได้ที่บ้านพักทั้งในชุมชนบ่อนไก่-ท่ายาง และชุมชนริมทางรถไฟปลักธง พื้นที่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมกับปืนปลอมที่ทำขึ้นมาเอง 1 กระบอก โดยใช้ท่อเหล็กและพันด้วยเทปกาวสีดำ ซึ่งดูเผิน ๆ โดยเฉพาะช่วงกลางคืนจะมีลักษณะเหมือนปืน วิธีใช้ก็จะนำประทัดลูกบอลมายัดไว้ปลายกระบอกปืนแล้วจุดชนวนทำให้เกิดเสียงดังเหมือนอาวุธปืนจริง ๆ
สำหรับพฤติกรรมของทั้ง 3 คนนั้น ก่อเหตุเมื่อวันที่ 18 เม.ย.69 ที่ผ่านมา ได้ขับรถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันไป 3 คน และชักอาวุธปืนลอมที่ทำเองออกมาขู่ นายสงกรานต์ อายุ 19 ปี ที่ขับรถกลับจากทำงานมาคนเดียว เหตุเกิดบนถนนประชาชื่นใจ หน้าร้านขายของชำป้าเอื้อน ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ โดยขู่เอาเงิน 300 บาท แต่ว่าไม่สำเร็จ ผู้เสียหายไม่ให้และขับรถหลบหนีเข้าซอย และได้ยินดังไล่หลังตามมา 1 ครั้ง หลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.หาดใหญ่ และทางตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายจนรู้ตัวและติดตามจับกุมได้ทั้ง 3 คน
และจากการสอบสวนทั้ง 3 คน ยอมรับสารภาพว่าในคืนนั้นหลังจากที่นั่งพูดคุยกันที่บ้านก็ชวนกันขับรถออกมาก่อเหตุ โดยใช้ถุงดำคลุมแผ่นป้ายทะเบียนเอาไว และมาพบผู้เสียหายขับรถมาคนเดียวจึงขับรถตามและชักอาวุธปืนปลอมที่ทำไว้ออกมาข่มขู่เงิน 300 บาท แต่ว่าผู้เสียหายขับรถหนีเข้าซอยไปได้ และได้ใช้ประทัดลูกบอลมายัดใส่กระบอกปืนแล้วจุดทำให้เกิดเสียงดัง เพื่อข่มขู่ให้หยุดรถ
โดยหลังถูกจับเบื้องต้นทั้งเยาวชนทั้ง 3 คน ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ และคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ ดำเนินคดีต่อไป