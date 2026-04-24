ปิดฉาก GSTC Conference 2026 ณ จ.ภูเก็ต ยกภูเก็ตเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวยั่งยืน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ปิดฉาก GSTC Conference 2026 จ.ภูเก็ตอย่างสวยงาม นับเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตในการตอกย้ำบทบาท “เมืองต้นแบบการท่องเที่ยวยั่งยืน” ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ พร้อมส่งไม้ต่อให้ “บาฮามาส” เจ้าภาพปี 2027
สำหรับการประชุมระดับโลกด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน Global Sustainable Tourism Conference (GSTC) ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 เม.ย. 69 ได้ปิดฉากลงแล้ว โดยเมื่อช่วงค่ำวันที่ 23เม.ย. ทางเจ้าภาพจัดการประชุม ได้จัดงานเลี้ยงอำลา (Farewell Dinner) ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความร่วมมือของผู้แทนจากนานาประเทศ ที่ โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้แทนนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุม GSTC เข้าร่วมงาน
โดยภายในงาน มีการประกาศ และส่งต่อเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งถัดไปในปี 2027 ให้กับประเทศ Bahamas โดยตัวแทนจากกระทรวงการท่องเที่ยว การลงทุน และนวัตกรรมแห่งบาฮามาส ได้ขึ้นกล่าวเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเข้าร่วมงานครั้งต่อไป ท่ามกลางเสียงตอบรับอย่างอบอุ่น
ด้านผู้บริหารด้านความยั่งยืนตลาดเกิดใหม่และโครงการเชิงพื้นที่ กล่าวแสดงความพร้อมของบาฮามาส ในการเป็นเจ้าภาพ พร้อมเชิญชวนว่า ประเทศบาฮามาสมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม GSTC 2027 ในเดือนพฤษภาคมปีหน้า และขอบคุณคณะผู้จัดงาน GSTC ที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศ
ขณะเดียวกัน ดร. Kelly Recart ได้กล่าวสรุปภาพรวมของการประชุมในประเทศไทย โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนักวิจัย ผู้ปฏิบัติงาน และผู้กำหนดนโยบาย ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้ามสาขา เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การประชุมครั้งนี้สะท้อนพลังของเครือข่ายระดับโลก ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่เพียงเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของโลก
นอกจากนี้ ผู้แทนยังได้กล่าวขอบคุณประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ในฐานะเจ้าภาพ ที่สามารถถ่ายทอดภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลกควบคู่กับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างชัดเจน ทั้งในด้านการจัดงาน การบริหารจัดการ และการต้อนรับผู้เข้าร่วมจากทั่วโลก
การจัดประชุมในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตในการตอกย้ำบทบาท “เมืองต้นแบบการท่องเที่ยวยั่งยืน” ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและโอกาสในการต่อยอดสู่ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในอนาคต ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานต่างแสดงความคาดหวังในการกลับมาพบกันอีกครั้งในปี 2027 ณ ประเทศบาฮามาส เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป