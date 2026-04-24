อย่าให้ใครแบ่งแยกดินแดน! มือยิง ส.ส.นราธิวาสเปิดใจก่อนเข้าสอบสวนเช้านี้

นราธิวาส - เรือเอกวิโรจน์มือยิง ส.ส.นราธิวาส ยอมเปิดใจอยากขอโทษ ปัดกองทัพ-กอ.รมน.ไม่เกี่ยวข้อง ปัดไม่รู้เป็นรถ กอ.รมน จังหวัด ทิ้งท้ายเบี่ยงประเด็น? อย่าให้ใครแบ่งแยกแผ่นดินแดน
วันนี้ (24 เม.ย.) เวลาประมาณ 08.55 น ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส พลตำรวจตรี ประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ปรัชญา ไบเตะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส ได้ควบคุมตัว ร.อ. วิโรจน์ เกตุมณี ผู้ต้องหา คดียิง ส.ส.กมลศักดิ์ ออกจากห้องขัง เพื่อให้พนักงานสอบสวน สอบสวนเพิ่มเติมก่อนนำตัวส่งศาลเพื่อขออำนาจฝากขังต่อไป
ระหว่างที่ เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว ร.อ. วิโรจน์ เกตุมณี ผู้ต้องหาไปยังห้องสวบสวน ผู้สื่อข่าวได้ สอบถามถึงสาเหตุในการก่อเหตุ โดย ร.อ. วิโรจน์ ได้เปิดใจ ว่า อยากขอโทษ ยืนยันเรื่องนี้ กองทัพไม่เกี่ยวข้องรวมทั้ง แม่ทัพภาคที่ 4 กอ.รมน จังหวัด รวมทั้งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ทหารพราน นย.ไม่เกี่ยวข้อง ที่เหลือให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม และตนเองไม่ทราบว่าเป็นรถที่ยืมมาจาก น.อ.มนตรี นั้น เป็นรถของ กอ.รมน จังหวัด
ก่อนจะทิ้งท้ายว่า “แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ อย่าให้มีใครคิดแบ่งแยกดินแดน“
จากนั้น เจ้าหน้าที่ ได้นำตัว ร.อ. วิโรจน์ ผู้ต้องหา เข้าห้องสอบสวน ก่อนจะส่งตัวไปศาล เพื่อขออำนาจฝากขังต่อไป