กวาดล้างเครือข่ายนอมินี จับกุมบริษัทบัญชี รับจดทะเบียนให้ต่างชาติกว่า 500 แห่ง แถมเปิด “ออฟฟิสผี” อำพราง

กระบี่ - ตร.กระบี่ สนธิกำลัง เปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายบริษัทนอมินีขนาดใหญ่ หลังสืบพบพฤติการณ์ของบริษัทบัญชีแห่งหนึ่งลักลอบรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้ชาวต่างชาติ ครอบคลุม 3 จังหวัด รวมกว่า 500 บริษัท แถมเปิด "ออฟฟิสผี"
พล.ต.ต.สุขเกษม นครวิลัย ผบก.ภ.จว.กระบี่ พ.ต.อ.พิษณุ อัชนะพรกุล รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.พฤทธิพงศ์ พรหมเต็ม ผกก.กก.สส..ภ.จว.กระบี่ ได้สั่งการให้พ.ต.ท.วิศวะ เสน่หา รอง ผกก.ฯกก.สส.นำกำลังเจ้าหน้าที่ บูรณาการร่วมกับพาณิชย์ จ.กระบี่ จัดหางาน จ.กระบี่ และ สรรพากรพื้นที่ จ.กระบี่ เปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายบริษัทนอมินีขนาดใหญ่ หลังสืบพบพฤติการณ์ของบริษัทบัญชีแห่งหนึ่ง ลักลอบรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้ชาวต่างชาติ โดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนถือหุ้น อำพรางการประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และ สุราษฎร์ธานี
จากการสืบสวนพบว่า บริษัทดังกล่าวใช้สถานที่ตั้งเดียวกันในการจดทะเบียนบริษัทให้ต่างชาติโดยใช้คนไทยถือหุ้น หรือนอมินี มากถึง 6 บริษัท และ มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ผลการตรวจค้นพบเอกสารจำนวนมากเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทนอมินี ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด รวมกว่า 500 บริษัท อีกทั้งยังพบหลักฐานการช่วยเหลือชาวต่างชาติให้สามารถทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยมิชอบจำนวนมาก
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพบความผิดปกติ ภายในอาคารชั้น 2 ซึ่งถูกจัดฉากเป็น “ออฟฟิศผี” เพื่ออำพรางการตรวจสอบ โดยมีการนำคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถใช้งานได้มาวางจัดฉากให้ดูเสมือนสำนักงานจริง พร้อมติดตั้งป้ายชื่อบริษัทต่าง ๆ กว่าร้อยรายการ เพื่อสร้างภาพว่ามีการดำเนินธุรกิจเ
นอกจากนี้จ้าหน้าที่ชุดสืบ กก.สส.บก.ตม.3 ยังสามารถติดตามจับกุมหญิงสัญชาติอิสราเอล ซึ่งเป็นเครือข่ายบริษัทบัญชีดังกล่าว จดทะเบียนบริษัทในลักษณะสอนแต่งหน้าและทำเล็บบังหน้า แต่จากการสืบสวนพบพฤติการณ์แท้จริงว่า ลักลอบผลิตและจำหน่ายสื่อลามกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ OnlyFans พร้อมกันนี้ ได้ประสาน สภ.แม่สอด จับกุมบุคคลสัญชาติไทยอีก 2 ราย ทำหน้าที่เป็นนอมินีช่วยเหลือชาวต่างชาติในการจัดตั้งบริษัทจำนวนมาก
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเครือข่าย ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) รวมถึงความผิดด้านแรงงานและภาษี
เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการทลายเครือข่ายนอมินีรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ และจะมีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อปราบปรามการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้ต่างชาติประกอบธุรกิจโดยไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการแข่งขันทางธุรกิจของไทยโดยรวม