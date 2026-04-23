กมธ.การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด่านศุลกากรสะเดา ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย–มาเลเซีย

วันที่ 23 เมษายน 2569 คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา นำโดย นางสาวภาวนา ว่องอมรนิธิ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังข้อมูลและติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการนี้ นายจิรวัฒน์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา คลังจังหวัดสงขลา พาณิชย์จังหวัดสงขลา นายด่านศุลกากรสะเดา และนายอำเภอสะเดา ได้ให้การต้อนรับและร่วมบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของด่านศุลกากรสะเดา รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าชายแดน การนำเข้า–ส่งออกสินค้า และการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่
นางสาวภาวนา ว่องอมรนิธิ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของด่านศุลกากรสะเดา ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนสำคัญที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในมิติของการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) การกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออกสินค้า และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้รับทราบถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในหลายด้าน อาทิ ความแออัดของพื้นที่ด่าน การบริหารจัดการการจราจรของรถบรรทุกสินค้า การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อจำกัดด้านกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนทางปฏิบัติ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของการค้าชายแดนและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
คณะกรรมาธิการฯ จะได้นำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงนิติบัญญัติ เพื่อนำเสนอต่อวุฒิสภาและรัฐบาล อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจ และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ สะท้อนถึงบทบาทของวุฒิสภาในการติดตาม ตรวจสอบ และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้านและเป็นรูปธรรมต่อไป