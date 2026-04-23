"กมลศักดิ์" เชื่อพยานหลักฐานที่มอบให้ตำรวจจะขยายผลถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังได้

นราธิวาส - กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ เชื่อมั่นว่าพยานหลักฐานและข้อมูลที่มอบให้ตำรวจจะขยายผลไปถึงตัวผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังได้ พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบความสัมพันธ์ผ่านข้อมูลการสื่อสารเชิงลึก เพื่อความเป็นธรรมและมาตรฐานในการสืบสวนสอบสวน
วันนี้ (23 เม.ย.) นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ กล่าวว่า วันนี้เห็นข่าวว่า ร.อ.วิโรจน์โดนจับที่กาญจนบุรี ในส่วนของหมายจับและการจับกุมก็ถือว่าพอใจระดับหนึ่ง แต่ว่าในส่วนของที่เราต้องดำเนินการต่อ ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานต่อไปในส่วนของผู้บงการ ว่าในตอนแรกก่อนที่จะจับวิโรจน์ ตนให้สัมภาษณ์ว่า อยากรู้เหมือนกันว่าใครเป็นผู้บงการ การที่จับกุมวิโรจน์มีการให้ข่าวว่าวิโรจน์ให้การลักษณะว่า ไปที่สมพรคนเดียวเหมือนลักษระว่าไม่รู้ผู้บงการ ตรงนี้กลายเป็นโจทย์สำคัญ
"ผมว่าข้อเท็จจริงบางอย่างที่สืบสวนได้แต่มันไม่อยู่ในสำนวน ตอนนี้โดยเฉพาะการตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางวิทยาศาสตร์ในทางอากาศ ผมไม่มีข้อมูลใดๆ ที่ได้รับแจ้งจากทางฝ่ายพนักงานสอบสวน เป็นที่มาของผมได้มอบอำนาจให้ทนายความ เข้าไปยื่นหนังสือตั้งประเด็นให้ทางพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มในฐานะผมเป็นผู้เสียหาย ผมว่าน่าจะมีการสอบในประเด็นนี้มีมากถึง 6 ถึง 7 ประเด็น 1 ในนั้นคือเรื่องของความสัมพันธ์ที่สามารถจะโยงในเรื่องของลบเบอร์โทรศัพท์ที่มันไม่ได้ปรากฏอยู่ในสำนวน เราเองมีประสบการณ์ในการทำงานทางใต้ การที่จะเห็นความสำคัญของกลุ่มบุคคล ส่วนหนึ่งมาจากการติดต่อทางโทรศัพท์ต้องก่อนเกิดเหตุ ไม่เฉพาะหลังเกิดเหตุอย่างเดียว มันชี้ให้เห็นหลายๆอย่าง มาวิเคาระห์แล้วประเมินผล นี่คือหลักการสิบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนเขาทำกันมาในอดีตที่ผ่านมา อยากให้มีมาตราฐานเดียวกัน"
นายกมลศักดิ์ ยังได้ตอบข้อซักถามถึงการกรณีอาจจะมีการตัดตอนผู้ต้องหา ว่า ผมไม่กังวลตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว การตัดตอนมันเป็นได้หลายทาง ไม่ว่าระหว่างผู้ต้องหาด้วยกันเขาตัดตอนกันเอง ไม่อยากไปคิดว่าจะมีการตัดตอนหรือไม่ ต้องตามอยู่ไม่ยังไม่สิ้นสุด และผมมีข้อมูลอะไรบางส่วน เมื่อวานก็ไปพบพนักงานสอบสวนให้ข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากให้ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งจะโยงถึงตัวผู้บงการได้ว่าพนักงานสอบสวนจะใช้ต่อหรือไม่ การที่จะสาวถึงตัวบงการใช่ว่าเป็นเป็นข้อเท็จจริงจากปากผู้ต้องหาเรื่องการเมืองอย่างเดียว ต้องฟังจากข้อมูลหลายๆฝ่าย ส่วนหนึ่งมาจากผู้ต้องหาด้วยกัน เรื่องนี้น่ะวันนี้ผมเชื่อว่า ถ้าตามพยานหลักฐานตามข้อมูลข้อเท็จจริงที่ผมให้ไปกับที่มีอยู่แล้วสามารถถึงตัวผู้บงการในระดับหนึ่ง ซึ่งผู้บงการนี่มันมีกี่ทอดอีกชั้นหนึ่งก็เป็นไปได้