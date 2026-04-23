ผู้ว่าฯ นราธิวาสลงพื้นที่นำทีมสกัดไฟป่าลามเข้าสุไหงโก-ลก หวั่นกระทบป่าพรุโต๊ะแดง

นราธิวาส - ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำทีมลงพื้นที่รอยต่ออำเภอตากใบและสุไหงโก-ลก สั่งระดมเครื่องสูบน้ำระยะไกลและเร่งทำฝายกักน้ำเพื่อสกัดไฟป่าไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ป่าพรุโต๊ะแดง พร้อมเตือนประชาชนระวังสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5
วันนี้ (23 เม.ย.) นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายอนิรุทร บัวอ่อน ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอสุไหงโก-ลก นายกฤษฎา สุขสบาย นายอำเภอตากใบ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ม.4 บ้านกูเเบอีกแก ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่าในขณะนี้ไฟที่ลุกไหม้จากพื้นที่ ม.4 บ้านปลักปลา ต.โฆษิต อ.ตากใบ ได้ลุกลามเข้าสู่พื้นที่ ม.4 บ้านกูเเบอีกแก ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก บางส่วนแล้ว คาดว่าอาจจะมาจากดอกไฟที่ถูกพัดเข้ามาตกในพื้นที่ ทั้งนี้ได้สั่งการให้ ปภ.จ.นราธิวาส ร่วมกับชุดควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลจาก อ.ตากใบ ที่มีอยู่ 2 เครื่อง มาสนับสนุนในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก ก่อน 1 เครื่อง เพื่อการเร่งสูบน้ำเข้าสู่พื้นที่เพลิงไหม้ ป้องกันไฟลุกลามเข้าสู่เขตป่าพรุโต๊ะแดง ผืนป่าพรุที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติสำคัญของพื้นที่ ควบคู่กับการใช้เครื่องสูบน้ำแบบหาบหามจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเละเครื่องสูบน้ำพญานาคที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ที่จะช่วยผลักดันน้ำเข้าสู่เขตที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด อีกทั้งยังได้ให้นายอำเภอสุไหงโก-ลก เร่งนำกำลังอส. มาทำฝายกักน้ำ เพื่อรักษาความชุ่มชื้น และใช้เป็นเเนวกันไฟเพิ่มเติม
ขณะที่ในส่วนของดำเนินการในพื้นที่ อ.ตากใบ ก็ได้มีการประสานงานไปยัง นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกล มาใช้สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม บรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน
ทั้งนี้ขอให้ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคปอด ที่ได้อาจได้รับผลกระทบจากหมอก ควัน ฝุ่นละออง PM 2.5 ขอให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางเเจ้ง สวมใส่หน้ากากอนามัย และดูเเลสุขภาพอย่างใกล้ชิด และช่วยกันสอดส่องเฝ้าระวัง หากทราบเบาะเเส สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งช่องทาง Line Official @TraffyFondue และหากเบาะเเสของท่านสามารถนำไปสู่การนำจับ จะรับรางวัลนำจับ ถึง 10,000 บาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับในส่วนของพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตั้งเเต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2569 ได้เกิดเหตุไฟไหม้ป่ารวมแล้ว 7 ครั้ง ซึ่งพบว่ามีสาเหตุเชื่อมโยงกับการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การลักลอบเผาป่าเพื่อแสวงประโยชน์จากที่ดิน รวมถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายทำลายทรัพยากรธรรมชาติของรัฐอย่างชัดเจน จึงได้ยื่นคำร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วทุกกรณี พร้อมลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึง พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ขอให้เร่งรัดพนักงานสอบสวนดำเนินการสืบสวนสอบสวน ติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว และให้ดำเนินการถึงที่สุด