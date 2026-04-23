เรือเอกวิโรจน์รับร่วมก่อเหตุยิง ส.ส.นราธิวาส ซัดทอด "สมพร" เป็นคนบงการ

นราธิวาส - ร.อ.วิโรจน์หนึ่งในผู้ต้องหายิง ส.ส.นราธิวาสยอมรับร่วมก่อเหตุ ซัดทอด "สมพร" เป็นคนบงการ อ้างไม่พอใจการทำงานของ "กมลศักดิ์" ด้านสิทธิมนุษยชนเป็นการส่วนตัวด้วย
วันนี้ (23 เม.ย.) ความคืบหน้ากรณีตำรวจควบคุมตัว ร.อ.วิโรจน์ เกตุมณี 1 ใน 5 ผู้ต้องหาตามหมายจับ ป วิ อาญา ของศาล จ.นราธิวาส ที่ร่วมกันก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงหมายสังหารนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ มาสอบสวนที่ สภ.นราธิวาสนั้น
ร.อ.วิโรจน์ ผู้ต้องหา ได้ให้การโดยสรุป ยอมรับว่าร่วมก่อเหตุจริง สาเหตุที่ก่อเหตุบอกเป็นเรื่องส่วนตัว โดยคนบงการทั้งหมดคนสั่งการทั้งหมดคือ นายสมพร กอปรกับตนไม่พอใจนายกมลศักดิ์ ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่เป็นการส่วนตัวจึงรับงานมาจากนายสมพร
ทั้งนี้ พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ซึ่งร่วมสอบปากคำ ร.อ.วิโรจน์ ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าหลังการสอบปากคำ ว่า ร.อ.วิโรจน์ ผู้ต้องหารับสารภาพและยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือลอบยิงจริง โดยระบุว่าเหตุผลในการก่อเหตุเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวกับนายกมลศักดิ์ เท่านั้น โดยไม่พอใจการทำงานของนายกมลศักดิ์ โดยผู้ต้องหาให้การระบุชื่อ นายสมพร ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและเป็นผู้สั่งการทั้งหมดในคดีนี้
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ยังกล่าวอีกว่า แม้ผู้ต้องหาจะให้การซัดทอดเช่นนั้น แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่เชื่อในคำให้การทั้งหมด โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรับฟังคำให้การเท่านั้น ส่วนข้อเท็จจริงต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานแวดล้อมเป็นสำคัญ ตนได้ตั้งข้อสังเกตถึงตัวผู้ต้องหาว่า เป็นนายทหารที่มีประสบการณ์สูง ผ่านหลักสูตรและเคยทำงานในต่างประเทศมามากมาย แต่กลับตัดสินใจกระทำการอย่างนี้ ถือว่าคิดสั้นเพียงเพราะความไม่พอใจส่วนตัว ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนเชิงลึกและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อยืนยันความถูกต้องของคำให้การดังกล่าว โดยยังไม่ได้สรุปสำนวนคดีในขณะนี้
แต่ถึงอย่างไรก็ตามหากเจ้าหน้าที่ยังสอบปากคำ ร.อ.วิโรจน์ เกตุมณี ยังไม่แล้วเสร็จ ในวันพรุ่นี้เจ้าหน้าที่จะนำตัว ร.อ.วิโรจน์ ขออำนาจศาล จ.นราธิวาส ฝากขังต่อไป