xs
xsm
sm
md
lg

ร้านพุงวัว (เจ้าเก่า) ตลาดเพียรยินดี จ.พัทลุง ความอร่อยที่สืบทอดมากว่า 54 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พัทลุง - ร้านพุงวัว (เจ้าเก่า) ตลาดเพียรยินดี จ.พัทลุง สืบสานความอร่อยมายาวนานกว่า 54 ปี ด้วยการคัดสรรพุงวัวที่สดใหม่นำมาตุ๋นกับเครื่องเคียงพื้นบ้านในเตาถ่านเป็นเวลานานกว่า 5 ชั่วโมง ลูกค้าติดใจเพียบ

วันนี้ (23 เม.ย.) หากจะพูดถึงร้านต้มพุงวัวในจังหวัดพัทลุง ชาวพัทลุงต้องรู้จักร้าน “ร้านพุงวัว (เจ้าเก่า) ตลาดเพียรยินดี” ตั้งอยู่ ที่ 12/1 ถนนผดุงดอนยอ เขตเทศบาลเมืองพัทลุง ที่สืบสานความอร่อย คัดสรรพุงวัวที่สดใหม่นำมาตุ๋นกับเครื่องเคียงพื้นบ้านในเตาถ่านเป็นเวลานานกว่า 5 ชั่วโมง ก่อนนำมาขายลูกค้าเป็นเวลายาวนานกว่า 54 ปี


นางสาวเพ็ญพร บรรณศาลา อายุ 47 ปี เจ้าของร้านพุงวัว (เจ้าเก่า) ตลาดเพียรยินดี เล่าว่า ตนได้รับมรดกตกทอดการทำพุงต้มวัวมาจากคุณพ่อและแม่ของสามี ซึ่งคุณพ่อของแฟนทำมาตั้งแต่ ปี 2515 ซึ่งก่อนหน้านี้ญาติของคุณพ่อแฟน คือ ลุงร่วง เจ้าของร้านต้มพุงวัวชื่อดังในเมืองพัทลุง ได้ขายพุงวัวอยู่ที่หลังวัดโคกข่อย หรือวัดนิโครธาราม เขตเทศบาลเมืองพัทลุง ขายดิบขายดีมากเพราะความอร่อยจนลูกค้าติดใจ มาพัทลุงต้องได้กินพุงวัวลุงร่วง

และก่อนลุงร่วงจะเสียชีวิตคุณพ่อแฟนได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำต้มพุงวัวจากลุงร่วง และได้มาเปิดร้านเองที่ในตลาดเพียรยินดี และใช้ชื่อว่าพุงวัวตลาดเพียร และหลังจากปี 2537 ตนได้รับมรดกตกทอดวิธีทำต้มพุงวัวจากคุณพ่อแฟนมาเปิดร้านขายเองที่บ้าน ติดกับถนนสายผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง โดยใช้ชื่อว่า ร้านพุงวัว (เจ้าเก่า) ตลาดเพียรยินดี นับเวลาตั้งแต่ลุงร่วงจนปัจจุบันยาวนานกว่า 100 ปี


สำหรับเมนูหลักชูโรงก็คือต้มพุงวัว (เครื่องในวัว) ซึ่งจะเป็นส่วนเครื่องในของวัวที่เลือกเนื้อวัวที่อายุ 4-5 ปี ซื้อใหม่สดวันต่อวัน เป็นเครื่องในที่นิ่มต้มเปื่อยง่าย ใช้เวลาต้มเคี่ยวกับเตาถ่านนาน 5 ชั่วโมง และจะต้มไปเรื่อย ๆ ด้วยเตาถ่านเพราะยิ่งเปื่อยยิ่งอร่อย และรสชาติที่ผสมกับเครื่องเทศสูตรโบราณที่ทำให้ไม่มีกลิ่นคาว ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าเอาหรือไม่เอาส่วนไหน ทานกับข้าวสวยร้อน ๆ เข้ากันดี

สำหรับลูกค้าที่มาทาน ต้มพุงวัวส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำทั้งแต่รุ่นลุงร่วง รุ่นพ่อแฟนที่ขาย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 ราคาถ้วยละ 25 สตางค์ จนทุกวันนี้ราคาอยู่ที่ถ้วยละ 100, 150 และ 200 บาท ที่ราคาขึ้นตามวัตถุดิบ ด้วยรสชาติที่กลมกล่อม นุ่ม ถูกปากเหมือนเดิม

หากใครสนใจอยากลองมาชิมรสชาติสูตรดั้งเดิมสามารถมาลองชิมได้ที่ ร้านพุงวัว (เจ้าเก่า) ตลาดเพียรยินดี ตั้งอยู่ ที่ 12/1 ถนนผดุงดอนยอ เขตเทศบาลเมืองพัทลุง จ.พัทลุง เปิดตั้งแต่เวลา 11.00 น. จนถึง 15.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์ สอบถามหรือสั่งจองล่วงหน้า โทร. 099-618-2542





ร้านพุงวัว (เจ้าเก่า) ตลาดเพียรยินดี จ.พัทลุง ความอร่อยที่สืบทอดมากว่า 54 ปี
