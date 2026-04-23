นายก อบจ.สตูล นำทีมบุกท่าแพในโครงการ “อบจ.พบประชาชน”

สตูล - นายก อบจ.สตูล นำทีมลงพื้นที่ ต.สาคร อ.ท่าแพ จัดโครงการ “อบจ.พบประชาชน” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2569 เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านเวทีประชาคม พร้อมขนทัพบริการ ของที่ระลึกและสินค้าราคาถูก บำบัดทุกข์บำรุงสุขถึงประชาชน
วันนี้ (32 เม.ย.) นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบจ.พบประชาชน” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่โรงเรียนบ้านสาคร ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล โดยมี นายอาบีดีน แลหมัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
ไฮไลท์สำคัญของโครงการในครั้งนี้คือการเปิดเวทีประชุมประชาคมระหว่างคณะผู้บริหาร อบจ.สตูล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนจากภาคประชาชนโดยตรง มุ่งเน้นกระบวนการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา” เพื่อวางแนวทางพัฒนาพื้นที่ตำบลสาครให้ตรงจุดและยั่งยืน
นอกจากเวทีประชาคมแล้ว ภายในงานยังมีการจัดบูธให้บริการประชาชนจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ บริการด้านกฎหมาย การให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามเชิงกฎหมายแก่ประชาชน, บริการด้านสุขภาพและวิชาชีพ บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ บริการตัดผมฟรี และการสาธิตฝึกทักษะอาชีพต่างๆ, ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อลดภาระค่าครองชีพ พร้อมการออกร้านสินค้า OTOP และสินค้าเด่นจากชุมชน
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีการแสดงบนเวทีจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งโครงการ “อบจ.พบประชาชน” ถือเป็นกลไกสำคัญในการลดช่องว่างระหว่างส่วนราชการกับประชาชน ทำให้การบริหารงานท้องถิ่นเข้าถึงปัญหาและตอบสนองความต้องการของชาวสตูลได้อย่างแท้จริง