ชุมพร - อบจ.ชุมพร ยกระดับพัฒนาหนองใหญ่ "ปอดแห่งใหม่" สู่พื้นที่สุขภาพดีของประชาชน ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซล ป้อมยามดูแลรักษาความปลอดภัย อนาคตเตรียมสร้างสนามกีฬา อัฒจรรย์ โดม โรงยิม
นายนพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร เปิดเผยว่า พื้นที่พัฒนาหนองใหญ่ ตำบลบางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่รกร้างทรุดโทรม ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ชุมพร ได้เข้ามารับผิดชอบดูแลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ จนเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพร
สำหรับพื้นที่แก้มลิงหนองใหญ่ เป็นพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ในหลวง ร.9 แบ่งออกเป็น 2 โซน มีแก้มลิงตอนบน ซึ่งเป็นฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา และแก้มลิงตอนล่าง เป็นสถานออกกำลังกาย และจัดกิจกรรม โดยมี " ในหลวง ร.9 " กั้นกลาง สำหรับกักเก็บน้ำและระบายลงสู่ทะเล เพื่อป้องกันน้ำท่วม และใช้ในการเกษตร ซึ่งเปรียบเสมือนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวชุมพร
ปัจจุบัน อบจ.ชุมพร ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความพร้อม ทั้งระบบไฟส่องสว่าง ทางเดิน-วิ่งที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงผิวถนนให้ปลอดภัย รวมถึงการจัดภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงาม รองรับการออกกำลังกายและการพักผ่อนของประชาชน การพัฒนาดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และยกระดับมาตรฐานหนองใหญ่ให้เป็นฐานเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาอย่างเป็นระบบ มีความสวยงาม และเป็นพื้นที่สุขภาพแหล่งพักผ่อนของชาวชุมพรอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นปอดแห่งใหม่ของชาวชุมพร
" ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มาติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์แล้ว ในส่วนของ อบจ.ชุมพร ได้ตั้งงบประมาณในการติดตั้งกล้อง CCTV. และป้อมยามเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน"
นอกจากนั้นในอนาคตจะมีการสร้างสนามกีฬา มีอัฒจรรย์ มีโดมและโรงยิม ซึ่งจะเป็นสนามกีฬาแห่งที่ 2 ของจังหวัดชุมพร จึงอยากให้พี่น้องประชาชน ได้มีใช้บริการกันมากๆ เพื่อออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจปัจจุบัน อบจ.ชุมพร ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้มีไฟส่องสว่าง ทางเดิน-วิ่งที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงผิวถนนให้ราบเรียบปลอดภัย รองรับการออกกำลังกายทุกรูปแบบ พร้อมทั้งตกแต่งพื้นที่ให้สวยงามร่มรื่น เป็นจุดพักผ่อนและเช็คอินริมน้ำ
" อบจ.ชุมพร มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาดูแลพื้นที่แห่งนี้เพื่อสืบสานปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชา บรมนาถบพิตร ในการสร้างให้มีพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามศาสตร์พระราชาและให้เป็นพื้นที่สุขภาพดีมีความสุขให้แก่ประชาชน โดยพร้อมเดินหน้าพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งรอยยิ้ม ความสุข ของทุกคนตลอดไป" นายนพพรกล่าว