คุมตัว "ร.อ.วิโรจน์" ผู้ต้องหายิง ส.ส.นราธิวาสเข้าสอบปากคำเตรียมขอศาลฝากขังพรุ่งนี้

นราธิวาส - ตำรวจคุมตัวเรือเอก วิโรจน์ เกตุมณี ผู้ต้องหาตามหมายจับคดียิง ส.ส.นราธิวาส เดินทางถึง สภ.เมืองนราธิวาสแล้ว ก่อนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส สอบปากคำเพิ่มเติม
วันนี้ (23 เม.ย.) เวลา 10.55 น. พลตำรวจตรี ประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสาส ควบคุมตัว เรือเอก วิโรจน์ เกตุมณี ผู้ต้องหาตามหมายจับคดียิง ส.ส.นราธิวาส เดินทางถึง สภ.เมืองนราธิวาส ภายใต้การดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยชุดปฏิบัติการจู่โจม ประจำ สภ.เมืองนราธิวาส เนื่องจากเป็นผู้ต้องหาคดีสำคัญ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส โดยพลตำรวจตรี ประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยพันตำรวจเอก เอกชัย วิเชียร รองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมดำเนินการสอบสวนอย่างรอบด้าน
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ 48 ชั่วโมง ตามขั้นตอนของกฎหมาย ก่อนนำตัวส่งศาลในวันพรุ่งนี้ (24 เม.ย.) เพื่อขออำนาจศาลฝากขัง และดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป