ช็อก! พบร่างสาวดับคาม่านรูดเมืองคอน จนท.เชื่อถูกหมอนกดใบหน้าจนขาดอากาศตาย

นครศรีธรรมราช – แม่บ้านช็อกพบศพสาวเสียชีวิตในรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งที่ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตร.นำร่างชันสูตรเชื่อถูกหมอนกดใบหน้าจนเสียชีวิต ส่วนผู้ก่อเหตุพบเป็นเซียนสนุ๊กเกอร์เมืองคอน เร่งตามล่าตัว
วานนี้ (22 เม.ย.) ศูนย์วิทยุเมืองนคร รับแจ้งเหตุพบศพอยู่ในโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งย่านถนนปากนคร ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช หลังจากนั้น พ.ต.อ.กิตติชัย ไกรนรา ผกกสภ.เมืองนครศรีธรรมราช, พ.ต.ท.นรากร เอียดช่วย รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สายตรวจ และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจเข้าทำการตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบร่างหญิงสาวอายุประมาณ 25-30 ปี รูปร่างสูงโปร่ง ผมไฮไลท์สีทอง อยู่ในชุดกางเกงขายาวยีน เสื้อยืดสีชมพูสภาพขาดคล้ายถูกถูกสวมใส่แบบลวกๆ ไม่มีชุดชั้นใน นัยน์ตาเบิกกว้าง บนที่นอนพบรอยคราบเลือดและสารคัดหลั่งบางอย่าง ตรวจสอบภายในห้องบนตู้เย็นพบแก้ววางอยู่บนตู้เย็นมีของเหลวสีเหลือง ส่วนในห้องน้ำพบโทรศัพท์มือถือ และชุดชั้นในทั้งกางเกงชั้นในและเสื้อชั้นในกองอยู่บนพื้นในสภาพเปียกน้ำ น่าเชื่อว่าเป็นของผู้ตาย
ตำรวจตรวจสอบข้อมูลการเข้าพักพบว่า มีชายฉกรรจ์นำหญิงสาวรายนี้เข้ามาเปิดห้องด้วยรถจักรยานยนต์ทะเบียน 2กฉ-8306 นครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 11.50 น. ในรูปแบบค้างคืน ก่อนที่จะมาพบศพแม่บ้านเห็นความผิดปกติบางอย่าง ซึ่งชายที่มาด้วยกันออกไปเพียงคนเดียวนานผิดปกติ จึงเข้ามาตรวจสอบและพบว่าหญิงรายนี้นอนแน่นิ่งอยู่บนที่นอน จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบดังกล่าว
ล่าสุด จากการตรวจสอบอย่างละเอียด ทราบว่าผู้เสียชีวิตคือ นางสาวกิมหยง (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี ข้อมูลว่าได้เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตกับฝ่ายชาย พบอาวุธมีดเดือยไก่ตกอยู่บนที่นอน 1 เล่มคาดเป็นของฝ่ายชาย เบื้องต้นแพทย์ได้ชันสูตรพบว่า นางสาวกิมหยง มีบาดแผลบริเวณริมฝีปาก ลำคอมีรอยเขียวคล้ำเล็กน้อย ใบหน้าเขียวคล้ำ มีร่องรอยที่หมอนสอดคล้องกับใบหน้า น่าเชื่อว่าผู้ก่อเหตุได้ใช้หมอนกดใบหน้าจน นางสาวกิมหยง ขาดอากาศหายใจเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ส่วนผู้ก่อเหตุนั้นพบว่าคือ “เซียนกล้วย” หรือ นายวิทวัส อายุ 50 ปี เซียนสนุ๊กเกอร์ชื่อดังในวงการสนุกเกอร์เมืองนครศรีธรรมราช และใกล้เคียงมีที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ในท้องที่ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต แต่อาศัยอยู่ที่บ้านในตัวเมืองนครศรีธรรมราช หลังจากก่อเหตุแล้วได้หลบหนีไป
ส่วนการสืบสวนติดตามตัวพบว่า นายวิทวัส และ นางสาวกิมหยง เคยมีสัมพันธ์กันมาก่อนแล้วเลิกรากันไป ก่อนที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งและพากันมาที่ม่านรูดดังกล่าว โดยขณะที่อยู่ในม่านรูดอาจเกิดเหตุไม่พอใจบางอย่างจึงเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท จากนั้นลุกลามกลายเป็นการฆาตกรรม ซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังติดตามตัว นายวิทวัส อย่างเร่งด่วนแล้ว