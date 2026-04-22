ปิดฉากยิ่งใหญ่ “Trang YONEX Open 2026” เงินสะพัด 40 ล้านบาท

ปิดฉากยิ่งใหญ่ “Trang YONEX Open 2026” ดึงนักกีฬาและผู้ติดตามจากทั่วประเทศเข้ามาร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน สร้างเงินสะพัดในจังหวัดกว่า 40 ล้านบาท พร้อมต่อยอดพัฒนากีฬาแบดมินตันต่อเนื่อง
การแข่งขันแบดมินตันระดับประเทศรายการ “Trang YONEX Open 2026” ได้ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่แล้ว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หลังจัดการแข่งขันต่อเนื่องเป็นเวลา 6 วัน ภายใต้มาตรฐาน TOYOTA BAT Series Level 2 ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 1,000 คน ใน 33 ประเภท ครอบคลุมตั้งแต่รุ่นเยาวชนอายุ 9 ปีขึ้นไป จนถึงรุ่นทั่วไป ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 451,400 บาท โดยมีผู้ติดตาม อาทิ ผู้ปกครอง โค้ช และแฟนกีฬา เดินทางเข้าร่วมงานรวมกว่า 3,000 คน ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัดตรัง ตลอดช่วงการจัดงานกว่า 40 ล้านบาท จากการใช้จ่ายด้านที่พัก อาหาร การเดินทาง และการท่องเที่ยว
ทั้งนี้ บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งรายการ ตั้งแต่รอบคัดเลือก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ท่ามกลางเสียงเชียร์จากผู้ชมอย่างต่อเนื่อง ก่อนปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งความสำเร็จของการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นผู้สนับสนุนหลักภาครัฐ และบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) หรือแบรนด์ “ปุ้มปุ้ย” ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก (Main Sponsor) ได้จัดกิจกรรม โดยนำผลิตภัณฑ์ปุ้มปุ้ยมาแจกเป็นของที่ระลึกภายในบูธ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักกีฬา และผู้เข้าร่วมงาน
นอกจากนั้น ยังได้รับการสนับสนุนจาก YONEX Thailand ผู้สนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขัน เช่น ลูกขนไก่ และพื้นสนามมาตรฐานสากลครบทั้ง 8 คอร์ต และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Amazing Thailand) ที่ร่วมส่งเสริมให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ที่ร่วมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดการแข่งขัน ตลอด 6 วันที่ผ่านมา
นายธีรภัทร์ วุฒิศักดิ์ ประธานชมรมแบดมินตันจังหวัดตรัง และประธานจัดการแข่งขัน “Trang YONEX Open 2026” กล่าวว่า การแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาวงการแบดมินตันในภูมิภาค โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี และมีแผนต่อยอดการจัดการแข่งขันให้มีความต่อเนื่องในอนาคต พร้อมเชิญชวนนักกีฬา และผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน “Trang YONEX Open” ในครั้งต่อไป แล้วมาสร้างประสบการณ์ความมันส์ ความประทับใจไปด้วยกัน
ทั้งนี้ ผู้สนใจติดตามข้อมูลข่าวสาร และภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/badmintontrang และ trangyonexopen.vercel.app