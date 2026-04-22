เชื่อมเหล็กสะเก็ดไฟกระเด็นติดเชื้อเพลิงลามไหม้ป่าในเรือนจำนราธิวาสประมาณ 2 ไร่

นราธิวาส - เกิดเหตุไฟไหม้ป่าภายในบริเวณเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ล่าสุดควบคุมเพลิงได้แล้ว เหตุจากผู้ต้องขังฝึกอาชีพเชื่อมเหล็กเกิดสะเก็ดไฟกระเด็นไปติดเชื้อเพลิงจนทำให้เกิดไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว กำชับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
วันนี้ (22 เม.ย.69) เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. เกิดเหตุไฟไหม้ป่าภายในบริเวณเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ราชการ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส โดยนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอเมืองนราธิวาส ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิง โดยมีนายสุรินทร์ จันทร์เทพ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส อำนวยการในพื้นที่
เหตุการณ์เกิดขึ้นมีรายงานว่า ผู้ต้องขังซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมพ้นโทษได้เข้ารับการฝึกอาชีพภายในโรงฝึกอาชีพของเรือนจำ ระหว่างการเชื่อมเหล็กได้เกิดสะเก็ดไฟกระเด็นไปติดเชื้อเพลิงจนทำให้เกิดไฟลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังพื้นที่ป่าใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน และเทศบาลเมืองนราธิวาส รวม 5 คันเข้าระงับเหตุ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้
เบื้องต้นพบว่า พื้นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ประมาณ 2 ไร่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้เกี่ยวข้องให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก