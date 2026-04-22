“ป่าไม้” ยึดแล้ว ฝ่ายเอกชนสร้างรุกป่า ปิดคลอง สูบน้ำทำประปาขาย

พังงา – ป่าไม้ ลงพื้นที่ ตรวจยึดฝายเอกชน ปิดคลองนาเตย สูบน้ำไปผลิตประปาขายภูเก็ต แต่ไร้คนแสดงตัวเป็นเจ้าของ หลายหน่วยงานรุมแจ้งความเอาผิด ด้านกรมน้ำแจ้งให้รื้อถอนภายใน7วัน
จากเหตุการณ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาเตยและตำบลท้ายเหมืองได้ร้องเรียนว่า บริษัทเอกชนรายใหญ่ที่ผลิตน้ำประปาส่งไปขายในจังหวัดภูเก็ตได้ทำฝายปิดกั้นคลองในพื้นที่ ม.1 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบ
ล่าสุด นายนฤเศรษฐ แก้วคง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้) พร้อมด้วย นายมานิต หัวเพชร นายก อบต.นาเตย เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.พังงา นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง)ลงพื้นที่ทำการตรวจยึดพื้นที่ หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าพื้นที่ถูกบุกรุกก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเป็นลักษณะดินถมรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 1 จุด และมีการวางกล่องหินคลุมด้วยพลาสติกสีดำลงปิดกั้นในลำคลอง 1 จุด
ตรวจสอบค่าพิกัดสัญญานดาวเที่ยมพบว่าอยู่ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ปี พ.ศ. 2484 มาตรา54,55 และมาตรา72ตรี ฐานบุกรุกแผ้วถางหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2535 มาตรา 97 “ผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ” พบว่าสร้างความเสียหายแก่รัฐ 0-2-79ไร่ ตรวจสอบในพื้นที่ไม่มีใครยอมรับเป็นเจ้าของ
จากนั้นทาง น.ส.สรุจินา ขวัญสุข หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง. 2 (ท้ายเหมือง)ได้นำหลักฐานเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสภ.ท้ายเหมือง ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไป ขณะที่มีรายงานว่าทางสำนักเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพังงาและ อบต.นาเตย ได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.ท้ายเหมืองให้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยอีกด้วย
ล่าสุดหลังจากเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่ลงพื้นที่ตรวจสอบไปแล้วนั้น ได้แจ้งให้ตัวแทนผู้รับใบอนุญาตให้ทราบ และวันที่ 22 เมษายน 2569 ได้มีคำสั่งให้ดำเนินการ "แก้ไขปรับปรุงลำคลองให้คืนสู่สภาพเดิมภายใน 7 วัน" นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากไม่แก้ไขก็จะสั่งพักใบอนุญาตต่อไป