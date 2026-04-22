ศึกใหญ่คนรักทะเล! เทศบาลตะลุบันจัดแข่งขันตกปลาสายบุรี ครั้งที่ 38 ที่ หาดวาสุกรี ดึงนักตกปลาทั่วไทยสู่ ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี ร่วมกับเทศบาลเมืองตะลุบัน อ.สายบุรี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมทางทะเล เข้าร่วมงานใหญ่ประจำปี “การแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี ครั้งที่ 38 และเทศกาลอาหาร 2569” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2569 ณ หาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืน
ภายในงานปีนี้จัดเต็มทั้งกิจกรรมกีฬา การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ การแข่งขันตกปลาสายบุรี ครั้งที่ 38 ซึ่งถือเป็นเวทีใหญ่ของนักตกปลาทั่วประเทศ ควบคู่กับการแข่งขันตกปลาชายฝั่ง ครั้งที่ 20 ที่เปิดโอกาสให้นักตกปลามือสมัครเล่นและมืออาชีพได้ร่วมประชันฝีมือท่ามกลางบรรยากาศชายทะเลอันสวยงาม
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความบันเทิงและการแข่งขันกีฬาชายหาดหลากหลาย อาทิ มวย “Saiburi Fight” ฟุตบอลชายหาด การแข่งม้า และเปตอง รวมถึงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การแข่งขันยิงธนูเทรดดี้ การแข่งขันนกเขาชวาเสียง และหมากฮอส ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวสายบุรีได้อย่างลงตัว
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ “เทศกาลอาหารตลาดท่าพระยา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2569 รวบรวมอาหารพื้นบ้าน อาหารทะเลสด และเมนูขึ้นชื่อของพื้นที่มาให้เลือกชิมอย่างจุใจ สร้างสีสันและความคึกคักให้กับงานตลอดทั้งช่วงเทศกาล
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ผ่านระบบออนไลน์ โดยสแกน QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองตะลุบัน โทร. 073-411015 รวมถึงช่องทางออนไลน์ของเทศบาลฯ
นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เปิดเผยว่า งานแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรีถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดต่อเนื่องยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ และเป็นหนึ่งในกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่
“การจัดงานในครั้งนี้ เราตั้งเป้าให้เป็นมากกว่าการแข่งขันกีฬา แต่เป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ของอำเภอสายบุรีและจังหวัดปัตตานี โดยเชื่อมโยงกิจกรรมกีฬา วิถีชุมชน และอาหารพื้นถิ่นเข้าด้วยกัน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ให้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของชายฝั่งทะเลปัตตานี”
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลฯ พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวภาคใต้ และสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากหลั่งไหลเข้าพื้นที่ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว การบริการ และธุรกิจท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีให้คึกคักมากยิ่งขึ้น