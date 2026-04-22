ผู้ว่าฯ นราธิวาสสั่งคุมไฟป่า พร้อมให้รางวัลนำจับ 10,000 บาท แก่ผู้แจ้งเบาะแสการเผาป่า

นราธิวาส - ผู้ว่าฯ นราธิวาสสั่งเด็ดขาดคุมไฟป่า-หมอกควัน-PM2.5 ทั่วจังหวัด พร้อมให้รางวัลนำจับ 10,000 บาท ผู้แจ้งเบาะแสการเผาป่า เพื่อยกระดับการป้องกันทุกพื้นที่เสี่ยง
วันนี้ (22 เม.ย.) จังหวัดนราธิวาสออกหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทุกอำเภอ กำชับมาตรการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หลังในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้ป่าในหลายพื้นที่ ทั้งอำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงปาดี ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง
นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ย้ำว่าให้ทุกอำเภอบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ใช้กลไกศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเดินหน้าลาดตระเวน เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ไฟป่าอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซากและป้องกันการเผาซ้ำในพื้นที่เสี่ยง
อีกทั้งยังระบุว่า หากเกิดเหตุไฟไหม้ป่าให้ดำเนินการดับไฟตามแผนเผชิญเหตุทันที พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่แจ้งความดำเนินคดี เพื่อนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย และรายงานจังหวัดโดยด่วน ขณะเดียวกันหากตรวจพบพื้นที่ที่มีไฟหรือจุดความร้อนซึ่งอาจนำไปสู่ไฟป่า ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอประจำตำบล และนายอำเภอท้องที่ ร่วมกันรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ จังหวัดยังส่งสัญญาณชัดเจนถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยระบุว่า หากพบเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันไฟป่า หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมไฟป่า จังหวัดจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
พร้อมกันนี้ จังหวัดนราธิวาสยังเร่งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไฟป่า และตั้งรางวัลนำจับ 10,000 บาท สำหรับผู้แจ้งเบาะแสสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมผู้ลักลอบจุดไฟเผาป่า หรือผู้กระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งช่องทาง Line Official @TraffyFondue