“สุรศักดิ์” ชงยกเลิกฟรีวีซ่า 60 วันทุกประเทศ กลับมาใช้แบบปกติ ก.ต่างประเทศ เตรียมนำเข้า ครม.เร็วๆนี้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – นักท่องเที่ยวฟรีวีซ่าเตรียมหนาว “สุรศักดิ์” ชงยกเลิกฟรีวีซ่า 60 วันทุกประเทศ กลับมาใช้ใวีซ่าแบบปกติ ของแต่ละประเทศ เพื่อคัดกรองนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ระบุ เร็วๆนี้ กระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอครม. พิจารณา
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังเป็นประธาน เปิด งานประชุม Global Sustainable Tourism Conference 2026 (GSTC 2026) อย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ วันนี้ (22 เม.ย. 69) ถึงกรณีมีการสะท้อนปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวบางคน บางกลุ่ม ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแบบฟรีวีซ่า ว่า หลังจากที่มีการทอดลองใช้ฟรีวีซ่าแบบ 60 วัน กับนักท่องเที่ยวในหลายประเทศเพื่อส่งเริมการท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมา
ปรากฎว่ามีการสะท้อนปัญหาเข้ามามากมาย ซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งฝ่ายความมั่นคงจะต้องกลับมาทบทวนถึงมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดหลังจากมีการทดลองใช้มาระยะหนึ่ง ซึ่งในการทบทวนนั้นจะต้องมองในเรื่องของการปฏิบัติว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความเหมาะสม รวมทั้งจะทำอย่างไรกับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และจะมีการปรับอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจากนักท่องเที่ยวที่ไม่พึงประสงค์
ซึ่งในแนวปฏิบัติตนคิดว่าสิ่งแรกที่จะต้องทำคือการยกเลิกวีซ่า 60 วัน ในทุกประเทศไม่เลือกปฏิบัติ และกลับมาใช้วีซ่าปกติ ของแต่ละประเทศที่เคยได้รับแบบเดิมและนำมาเสนอ กับ วีซ่าใหม่ๆ ในแต่ละประเทศที่เหมาะสมต่อไป เป็นเรื่องหนึ่งที่กำลังใช้กลไกการต่างประเทศเรื่องวีซ่า เป็นการคัดกรองนักท่องเที่ยวเบื้องต้น
อย่างไรก็ตามสำหรับเรื่อฟรีวีซ่า ทางกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีประชุมแล้ว และคาดว่าจะนำเข้าพิจารณาในการประชุม ครม.เร็วๆนี้ ซึ่งเดิมการฟรีวีซ่า เป็นมติครม. เพราะฉะนั้นการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ต้องผ่านมาติ ครม. โดยในส่วนวีซ่า การจะออกแต่ละวีซ่ากระทรวงการต่างประเทศกับฝ่ายความมั่นคง รวมทั้งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณากันเป็นอย่างดี
ส่วนกรณี ชาวต่างชาติโพสต์ว่าซื้อพักอาศัยไม่ต้องเสียภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว และกีฬา กล่าวว่า จากกระแสข่าวดังกล่าว จะต้องมีการตรวจสอบ ว่าเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหม ในการโพสต์โซเชียล การอยู่อาศัย โดยไม่เสียภาษี การไม่เสียภาษีถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่แล้ว ซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบว่าต่างชาติที่บอกว่าซื้อที่อยู่อาศัยโดยไม่เสียภาษี จะต้องมีการตรวจอบว่าเข้ามาด้วยวีซ่าประเภทไหน เอกสารต่างๆ ที่ต้องนำประกอบการพิจารณา
เรื่องนี้ตนคิดว่ากระทรวงการต่างประเทศจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแน่นอน และพิจารณาไปตามกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งลงทุนและรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งหลักทรัพย์ เอกสารประกอบ เชื่อว่ามีการคัดกรอง เป็นไปตามระเบียบ แต่ในเรื่องที่ยกเว้นการเสียภาษีต่างๆ ถ้าเป็นความจริงถือว่าผิดกฎหมาย ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสอบสวนเรื่องนี้อยู่
ในส่วนมาตรการ Quick Win ของการท่องเที่ยว ที่จะเข้า ครม.เราสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้น และยังมีมาตรการ กลไก การยกเว้นภาษีที่จะช่วย ในการท่องเที่ยวภายในประเทศที่มากขึ้น การสนับสนุน ภาครัฐ ให้ท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น เพื่อให้เกิดเม็ดเงิน