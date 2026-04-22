ร้านขายชุดนักเรียนเมืองตรังเริ่มคึกคัก พ่อแม่โอดปีนี้มีราคาแพงขึ้น

ตรัง - ร้านขายชุดนักเรียนเมืองตรังเริ่มคึกคักแล้ว เตรียมพร้อมเปิดเทอม 2569 พบปีนี้ชุดนักเรียนมีราคาแพงขึ้น ทำให้ต้องเลือกซื้อเฉพาะที่จำเป็น พ่อแม่โอดเงิน 4 พัน ซื้อให้ลูกได้คนเดียวก็หมดแล้ว
วันนี้ (22 เม.ย.) ร้านขายชุดนักเรียนภายในเขตเทศบาลนครตรังเริ่มคึกคักแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานไปเลือกซื้อกันแต่เนิ่นๆ เตรียมพร้อมเปิดเทอมปีการศึกษา 2569 โดยให้เหตุผลว่า จะต้องนำไปปักชื่อ หากซื้อช้าจะลำบาก เพราะร้านปักชื่อต่างๆ จะหนาแน่น จึงรีบมาซื้อเตรียมไว้ โดยบางคนบอกว่า ปีนี้เสื้อผ้าชุดนักเรียนราคาแพงขึ้นจากปีที่ผ่านมาตัวละนับร้อยบาท ทำให้ต้องเตรียมเงินไว้มากกว่าเดิมเพื่อให้เพียงพอ
ส่วนเสื้อผ้าก็ซื้อเท่าที่จำเป็น บางรายก็รับช่วงต่อจากรุ่นพี่ที่ส่งมาให้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย บางคนลูก 1 คน สำหรับขึ้นระดับชั้นใหม่ ใช้เงินไปแล้วกว่า 4,000 บาท แต่ยังได้ข้าวของไม่ครบ ขณะที่ร้านค้าบางแห่งพยายามตรึงราคาชุดนักเรียน โดยขายในราคาเดิมเมื่อประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา เพราะต้นทางไม่ปรับ โดยยอมแบกค่าขนส่งไว้เอง เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง
นางมนิดา ชัยโรจน์มิตร เจ้าของร้านไทยวิวัฒน์ บอกว่า ได้สั่งซื้อชุดนักเรียน นักศึกษา กระเป๋า รองเท้า มาเตรียมพร้อมไว้ก่อนเมื่อประมาณ 2- 3 เดือนที่ผ่านมาก่อนเกิดสงครามในตะวันออกกลาง จึงทำให้ยังขายสินค้าได้ในราคาเดิมเหมือนปีที่แล้ว แต่สั่งมาไม่เยอะ จึงคาดว่าคงจะไม่พอ หากจะสั่งซื้อเพิ่ม ก็คงเฉพาะไซส์ที่ขาดเท่านั้น ซึ่งได้รับการแจ้งจากต้นทางว่า หากมีการสั่งซื้อรอบใหม่นับจากนี้ ทางต้นทางจะมีการปรับราคาขึ้น รวมทั้งปรับค่าขนส่งขึ้นด้วย ซึ่งคาดว่าจะต้องเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30-40
"ภาพรวมปีนี้บรรยากาศเงียบกว่าปีที่ผ่านมา ผู้ปกครองจะทยอยซื้อ ไม่ซื้อครบในครั้งเดียว บางส่วนก็อาจจะสั่งสินค้าทางออนไลน์ เพราะสินค้าก็ขึ้นราคา น้ำมันรถก็แพง จึงเซฟค่าใช้จ่ายไม่เดินทางเข้าเมือง อาจจะสั่งทางออนไลน์มากขึ้น จึงทำบรรยากาศเงียบกว่าปีที่ผ่านมา"
ด้านนางสาวอุบล วัชโรทยางกูร เจ้าของร้านฮั่วมุ้ย บอกว่า ชุดนักเรียนที่ขายตอนนี้ ยังยึดราคาเดิมเมื่อปี 2565 หรือเมื่อประมาณ 4 ปีแล้ว เพราะบริษัทขายมาในราคาเดิม ร้านจึงยังขายราคาเดิม แต่ค่าขนส่งได้ปรับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษายน ลังละ 20 บาท แต่ก็ไม่ได้บวกเพิ่มแต่อย่างใด ซึ่งจะขายราคาเดิมนี้ต่อไปจนกว่าต้นทางจะมีการปรับราคาขึ้น และร้านยังลดราคาอีก 20 % จากราคาที่ทางบริษัทกำหนดมา โดยปีนี้สั่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพราะค่อนข้างเงียบ เนื่องจากทางโรงเรียนเปลี่ยนแบบบ้าง ทางโรงเรียนขายเองบ้าง ทำให้ปีนี้ยอดขายลดลง ตอนนี้ผู้ปกครองก็เริ่มทยอยซื้อ บางคนซื้อแต่เสื้อ ส่วนกระโปรง กางเกงใช้ของเก่า หากยังพอใช้ได้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
ขณะที่ผู้ปกครองรายหนึ่ง บอกว่า มีลูกเรียนชั้นอนุบาล 2 วันนี้มาซื้อรองเท้า และชุดนักเรียนเพิ่ม 1 ชุด เพราะจะได้ชุดจากรุ่นพี่ที่ส่งต่อมาอีก 2 ชุด แต่ยังไม่เห็นว่า ลูกจะใส่ได้หรือไม่ จึงมาซื้อเพิ่มไว้ 1 ชุด และต้องรีบเอาไปปักชื่อ เพราะกลัวคิวยาว ส่วนราคาชุดนักเรียนที่ไปซื้อมาก่อนหน้านี้ ก็พบว่ามีการปรับราคาขึ้นเช่นกัน
ส่วนผู้ปกครองอีกราย บอกว่า ปีนี้ลูกเข้า ม.4 เท่ากับต้องเริ่มต้นซื้อเสื้อผ้าใหม่ทั้งหมด ทั้งชุดนักเรียน ชุดพละ รองเท้า สำหรับชุดนักเรียนตั้งใจจะซื้อให้ลูก 2 ชุด โดยเตรียมเงินไว้ทั้งหมด 2,000 บาท แต่ไม่ทราบว่าจะพอหรือไม่
เช่นเดียวกับผู้ปกครองอีกราย ก็บอกว่า ปีนี้ลูกเข้า ม.1 จึงต้องซื้อชุดนักเรียนใหม่ทั้งหมด วันนี้เตรียมเงินมาทั้งหมด 3,000 บาท เพื่อซื้อชุดนักเรียน 2 ชุด ชุดเนตรนารี รองเท้า ถุงเท้า ก่อนหน้านี้ซื้อชุดพละ และกระเป๋านักเรียนกับโรงเรียนไว้แล้ว 1,000 กว่าบาท รวมค่าใช้จ่ายแล้ว 4,000 กว่าบาท โดยเข้าระดับชั้นใหม่ต้องใช้เงินเยอะในเทอมแรก เทอมที่ 2 อาจไม่มาก ซึ่งงบ 3,000 บาทที่ซื้อในวันนี้ อาจจะไม่พอ