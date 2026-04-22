เริ่มแล้ว! เวที GSTC 2026 ที่ภูเก็ต ยกระดับไทยสู่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เริ่มแล้ว! งาน Global Sustainable Tourism Conference 2026 ที่ภูเก็ต เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผู้นำทางด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากทั่วโลก ยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก
วันนี้ (22 เม.ย.69) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีเปิดงานประชุม Global Sustainable Tourism Conference 2026 (GSTC 2026) อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของผู้นำทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากทั่วโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาวฐาปนีย์เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. และ Mr. Luigi Cabrini ประธานคณะกรรมการสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council : GSTC) ร่วมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กว่า 500 คน จาก 55 ประเทศ เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 21–24 เมษายน 2569 ณ โรงแรมRoyal Phuket City Hotel และโรงแรมCourtyard by Marriott Phuket Town จังหวัดภูเก็ต เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความยั่งยืนของการท่องเที่ยวของไทยและนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนของโลก
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า รัฐบาลไทยได้กำหนดให้ความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เน้น “คุณค่า คุณภาพ และความยั่งยืนในระยะยาว” ด้วยการขับเคลื่อน “โมเดลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง มุ่งสร้างการเติบโตของการท่องเที่ยวที่เน้นการกระจายนักท่องเที่ยวไปยังเมืองรอง เพื่อลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองหลัก และสร้างโอกาสใหม่ให้กับชุมชนท้องถิ่น ขณะที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวคุณภาพ ส่งเสริมการพำนักระยะยาว และการใช้จ่ายที่สร้างคุณค่าควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ รวมถึงเสริมสร้างระบบเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติในสภาวะที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การประชุมครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญแห่งความร่วมมือที่จะแลกเปลี่ยน แบ่งปันองค์ความรู้ และร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยไปพร้อมกับนานาชาติ เพื่อมุ่งสู่การสร้างความยั่งยืนทางด้านการท่องเที่ยวในระดับโลก
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท.กล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global Sustainable Tourism Conference 2026 ในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยในการยกระดับสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อยกระดับมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการท่องเที่ยว เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero การส่งเสริมบทบาทของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานสากล การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลก 600 คน จึงเป็นเวทีสำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่อนาคตที่ยั่งยืน
งาน GSTC 2026 เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก(GSTC), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) (TCEB) จังหวัดภูเก็ต และมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน (STDF) เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการจุดหมายปลายทางอย่างรับผิดชอบภายใต้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ Sustainable Hospitality, Resilient Cities & Communities และ Carrying Capacity & Visitor Distribution Management ซึ่งสะท้อนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมต้อนรับ (Welcome Dinner) ณ Blue Elephant Phuket ในวันที่ 21 เมษายน 2569 ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกได้ร่วมสัมผัสอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาคใต้ของไทย พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ต่อด้วยไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ การประชุมหลักในวันที่ 22-23 เมษายน 2569 ครอบคลุมการเสวนาและเวิร์กชอปในประเด็นสำคัญ อาทิ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ การบริหารจัดการการเติบโตของการท่องเที่ยวอย่างสมดุลการพัฒนาทักษะด้านความยั่งยืน การจัดการขยะในโรงแรม และการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรม Post-Conference Tours ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แนวทางการท่องเที่ยวยั่งยืนในบริบทจริง ทั้งด้านชุมชน วัฒนธรรมทรัพยากรทางทะเล และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การจัดงาน GSTC 2026 ในครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างยั่งยืนในทุกมิติ อาทิ การคำนวณและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับ TCEB และ BIC Event การลดการใช้กระดาษและพลาสติก การใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการลดการปล่อยเรือนกระจก นอกจากนี้ การจัดงานยังได้ร่วมกับองค์กร Reforest ในการปลูกต้นไม้ 1 ต้นต่อผู้เข้าร่วม 1 คน เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
“ททท. เชื่อมั่นว่า งาน GSTC 2026 จะเป็นทั้งเวทีแห่งความร่วมมือระดับนานาชาติ และเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย ยกระดับการบริหารจัดการจุดหมายปลายทาง และสร้างคุณค่าให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ผู้ว่าการ ททท.กล่าว