สั่งเรือลากร่ม เชือกขาดกลางอากาศ หยุดให้บริการจนกว่าตรวจสอบเสร็จ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ร่วมกับ ตำรวจท่องเที่ยว และ ตำรวจน้ำ สั่งผู้ประกอบการเรือลากร่มเชือกหลุด หยุดให้บริการจนกว่าจะมีการตรวจสอบเสร็จ
จากกรณีมี ภาพข่าวนักท่องเที่ยวใช้บริการเรือลากร่มพาราชู๊ด แล้วเชือกลากร่มหลุดขาดในช่วงที่ร่มเริ่มลอยตัวจากพื้นทำให้นักท่องเที่ยวและผู้ควบคุมร่ม ร่อนลงสู่ผิวน้ำ จนกลายเป็นกระแสดังในสื่อโซเชียล
อย่างไรก็ตาม หลังทราบเรื่อง ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบทันที จากการตรวจสอบพบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 ในพื้นที่หน้าหาดกมลา ต.กมลา อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
และล่าสุด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตร่วมกับ ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจน้ำ ได้สั่งการให้ผู้ประกอบการเรือลากร่มกันทีาเกิดเหตุหยุดให้บริการจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือและอุปกรณ์ที่นำมาให้บริการเสร็จ
โดยทางหน่วยงานที่้กี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต พร้มด้วยตำรวจท่องเที่ยว และ ตำรวจน้ำภูเก็ต ส่งชุดเฉพาะกิจลงไปตรวจสอบสภาพความพร้อมของตัวเรือและอุปกรณ์ ก่อนที่ผู้ประกอบการจะให้บริการ
กำหนดมาตรการตรวจสภาพอุปกรณ์และส่วนควบของเรือลากร่มทุกรอบ 2 เดือน โดยขอความอนุเคราะห์ทั้ง จนท. ภาครัฐ และเอกชนตัวแทน ผู้ผลิตหรือจำหน่วยมาช่วยตรวจความพร้อมของอุปกรณ์
และ บูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการความปลอดภัยร่วมกัยและประชาสัมพันธ์เรื่องการให้บริการและการใช้บริการที่ปลอดภัยที่เป็นรูปธรรมต่อไป