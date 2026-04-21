แบงก์ชาติ จับมือ กรม สส.-ททท. เปิดตัวโครงการสนับสนุนธุรกิจโรงแรมสู่ความยั่งยืน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – แบงก์ชาติ จับมือ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และ ททท. เปิดตัวโครงการสนับสนุนธุรกิจโรงแรมสู่ความยั่งยืน ต่อยอดความสำเร็จของโครงการการเงินเพื่อการปรับตัวสู่ความยั่งยืนของภาคธุรกิจ
วันนี้ (21 เม.ย. 69) นางรุ่ง มัลลิกะมาส รองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัว “โครงการสนับสนุนธุรกิจโรงแรมสู่ความยั่งยืน (Financing the Transition: Green Solutions for Hotels)” โดยมีผู้ประกอบการด้านโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตและใกล้เคียง เข้าร่วม ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต จ.ภูเก็ต
นางรุ่ง กล่าวว่า โครงการสนับสนุนธุรกิจโรงแรมสู่ความยั่งยืนที่เปิดตัวในวันนี้ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง แบงก์ชาติ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (กรม สส.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ธนาคารพาณิชย์ 9 แห่ง สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย และบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจโรงแรมไทยสามารถปรับตัวสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับระบบนิเวศการท่องเที่ยวไทย (tourism ecosystem) ให้เทียบเท่าระดับสากล
โดยโครงการนี้ต่อยอดมาจากความสำเร็จของโครงการการเงินเพื่อการปรับตัวสู่ความยั่งยืนของภาคธุรกิจ (Financing the Transition) ในปี 2567 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างแบงก์ชาติและธนาคารพาณิชย์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ซึ่ง ณ สิ้นปี 2568 โครงการดังกล่าวได้ปล่อยสินเชื่อแล้วกว่า 163,000 ล้านบาท ให้แก่ธุรกิจกว่า 700 รายในภาคเศรษฐกิจสำคัญ อาทิ ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ภาคท่องเที่ยวและการโรงแรม
นางรุ่ง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการสนับสนุนธุรกิจโรงแรมสู่ความยั่งยืนนี้ เป็นการขยายผลกับภาคธุรกิจโรงแรม ซึ่งกำลังเผชิญแรงกดดันด้านความยั่งยืน จากทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนในรูปแบบครบวงจร (total solutions) ที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน และด้านอื่น ๆ ตั้งแต่การสร้างความตระหนักรู้ การวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ไปจนถึงการขอรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพราะการปรับตัวของภาคธุรกิจต้องได้รับการสนับสนุนมากกว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเกี่ยวกับ total solutions ได้ที่เว็บไซต์ ธปท. www.bot.or.th