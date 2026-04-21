พาราชู๊ด เชือกหลุดกลางอากาศ ทั้งคนทั้งร่มร่อนลงทะเล โชคดีไร้คนเจ็บ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - แชร์สนั่น ภาพเหตุการณ์ พาราชู๊ด เชือกหลุดขณะกำลังพานักท่องเที่ยวขึ้นกลางอากาศ จนตกลงริมทะเล เหตุเกิดหาดบางเทา จ.ภูเก็ต โชคดีแค่เริ่มต้น ร่มยังขึ้นไม่สูง นทท. - คนดูแล ไม่ได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ (21 เม.ย.) ได้มีการแชร์ภาพเหตุการณ์ เรือลากร่มพาราชู๊ด ตกบริเวณชายหาด แห่งหนึ่งในพื้นที่จัหงวัดภูเก็ต โดยในคลิปเป็นช่วงที่ ผู้ให้บริการเรือลากร่ม กำลังพานักท่องเที่ยวขึ้นไปกับพาราชู้ต แต่เมื่อขึ้นไปได้เล่นน้อยพบว่าเชือกหลุดออกมา ทำให้พาราชู๊ต พร้อมด้วยนักท่องเที่ยว และพนักงานบริการได้ร่อนลงไปบริเวณชายหาด โดยมีการระบุข้อความว่า “ความปลอดภัยอยู่ที่ใหน” จนมีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตามหลังมีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวออกไป ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของตำรวจท่องเที่ยว และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้ตรวจสอบเรื่องนี้ทันที จนทราบว่าเหตุการร์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา และเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณหาดกมลา จ.ภูเก็ต